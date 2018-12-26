"Меня это не задевает ни политически, ни экономически": Депутат Рады прокомментировал своё попадание под санкции России

Александр Вилкул, нардеп Рады от партии "Оппозиционный блок", прокомментировал своё попадание в санкционный список России. "Как обычного гражданина Украины меня это не задевает ни политически, ни экономически", - написал он в Facebook.

Во вторник, 25 декабря, премьер-министр России подписал постановление о расширении санкционного списка против Киева. В него вошли, среди прочих, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Последний прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Меня. Включили. В санкции. Россия. Как обычного гражданина Украины меня это не задевает ни политически, ни экономически, поскольку, в отличие от президента (Петра Порошенко - ред.), у меня нет там ни бизнеса, ни имущества", - написал он.

При этом Вилкул не сомневается, что сам список "составлялся на Украине, на Банковой", а участие в этом принимали его бывшие коллеги по фракции. При этом под санкции от "Оппозиционного блока" попали те, кто "не поддерживает Виктора Медведчука", утверждает нардеп.

Напомним, обнародованный 25 декабря список достаточно обширен. В приложении 1, включающем в себя физических лиц, перечислено 567 позиций. Последней идёт фамилия экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Есть там и имена мэра Одессы Геннадия Труханова, и начальника главного управления разведки МО Украины Василия Бурбы.

Среди новых фигурантов списка - бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога, глава Госпогранслужбы страны Пётр Цигикал, а также экс-генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф и основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев. Попали в список и многие депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок".

В списке подлежащих санкциям юридических лиц 75 пунктов. Это самые различные украинские предприятия, начиная от аграрных и горно-добывающих и заканчивая военными. Так, к примеру, в списке можно найти наименование объединяющего украинские оборонные предприятия концерна "Укроборонпром".