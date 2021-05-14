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"Меня это не устраивает": Генпрокурор Чехии раскрыл причину своего увольнения

14 мая 2021, 20:05  •  177 • Политика
Генпрокурор Чехии Павел Земан раскрыл причину своего увольнения. По его словам, он решил сложить полномочия из-за давления, которое оказывала на него министр юстиции Мария Бенешова. "Меня это не устраивает", - признался гособвинитель.
Об отставке Павла Земана стало известно в пятницу со слов вице-премьера Яна Гамачека. И Земан, и Гамачек последовательно отстаивали теорию о том, что причиной взрывов на складах в Врбетице стала "русская диверсия". Однако Бенешова заявила, что есть и другие версии событий семилетней давности.
В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции. Меня это не устраивает, - отметил Земан в разговоре с журналистами.
Он добавил, что мог бы уволиться и раньше, но внезапно возобновившееся дело о взрывах во Врбетице его остановило. Чиновник считает, что расследование вряд ли теперь застопорится, несмотря на все имеющиеся противоречия.
Напомним, что ранее Павел Земан заявил о причастности спецслужб России к взрывам на военных складах во Врбетице, которые арендовала частная компания. Он полагает, что таким образом Москва пыталась сорвать поставки оружия на Украину и в Грузию, хотя владелец товара, болгарский торговец оружием, открыто заявил, что вооружение и боеприпасы не предназначались для отправки за рубеж.
Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что есть и другая версия, которая не предусматривает "русского вмешательства", а министр юстиции Мария Бенешова рассказала о третьей версии. Оба политика были подвергнуты критике со стороны премьер-министра Андрея Бабиша и его заместителя - Яна Гамачека. Последний заявил, что есть только одна версия, предполагающая причастность "русских агентов", и никаких других вариантов развития событий следователи рассматривать не будут. А говорить об обратном - значит защищать интересы других стран, а не Праги. Гамачек также сообщил, что Бенешова была вызвана на разговор в кабинет премьер-министра, после чего она резко поменяла показания.

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