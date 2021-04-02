Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

"Ментальная война в разгаре": Русскую идею пытаются уничтожить изнутри. Свои же

02 апреля 2021, 15:00  •  28 • Политика
Русскую идею пытаются уничтожить изнутри. Причём свои же люди. Журналист Александр Проханов рассказал про страшную ментальную войну, которую мало кто замечает и которая в самом разгаре.
Проханов напомнил слова советника министра обороны России Андрея Ильницкого о том, что Запад ведёт против России "ментальную войну". Он пытается ударить по самому главному - разрушить глубинные представления русского народа о себе - о своей культуре, литературе и истории.
При этом, как отмечает журналист, сегодня эту деструктивную деятельность осуществляют в самой России, а не только извне. Один из главных "русских кодов" - это Пушкин. Великий русский поэт, любовь и уважение к которому объединяет народ на протяжении столетий. Сталин, пишет Прохоров на сайте "Катехон", это понимал, поэтому в 1937 году объявил его главным советским поэтом. Таким образом, Пушкина в культурном плане противопоставили немецким "Зигфриду", "Нибелунгам" и "Золоту Рейна".
Сегодня же телеведущая Ксения Собчак во время своей свадьбы оскверняет церковь, где некогда венчался Пушкин. Она со своим женихом приехала к церкви в гробах, а сама церемония больше походила на чёрную мессу. Тем самым Собчак нанесла удар по базовому коду русского самосознания.
Второй русский код - Ермак. Этот человек освоил Сибирь, объединил русские земли, защитил местное население от разбойничьих набегов. Его именем во времена СССР была названа огромная теплоэлектростанция, которая давала электричество бескрайним пространствам Казахстана. Однако как только Казахастан получил независимость, его лидеры переименовали станцию. А сейчас сибирские татары не дают назвать именем Ермака аэропорт в Тобольске - в городе, который Ермак же и основал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 02:10
"Были проблемой ещё для Наполеона и Гитлера": Эксперт объяснил нападки ЕС на Россию
02 апреля 2021, 05:50
Эксперт заявил о победе "реального бизнеса": Германия уже не откажется от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.