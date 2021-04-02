"Ментальная война в разгаре": Русскую идею пытаются уничтожить изнутри. Свои же

Русскую идею пытаются уничтожить изнутри. Причём свои же люди. Журналист Александр Проханов рассказал про страшную ментальную войну, которую мало кто замечает и которая в самом разгаре.

Проханов напомнил слова советника министра обороны России Андрея Ильницкого о том, что Запад ведёт против России "ментальную войну". Он пытается ударить по самому главному - разрушить глубинные представления русского народа о себе - о своей культуре, литературе и истории.

При этом, как отмечает журналист, сегодня эту деструктивную деятельность осуществляют в самой России, а не только извне. Один из главных "русских кодов" - это Пушкин. Великий русский поэт, любовь и уважение к которому объединяет народ на протяжении столетий. Сталин, пишет Прохоров на сайте "Катехон", это понимал, поэтому в 1937 году объявил его главным советским поэтом. Таким образом, Пушкина в культурном плане противопоставили немецким "Зигфриду", "Нибелунгам" и "Золоту Рейна".

Сегодня же телеведущая Ксения Собчак во время своей свадьбы оскверняет церковь, где некогда венчался Пушкин. Она со своим женихом приехала к церкви в гробах, а сама церемония больше походила на чёрную мессу. Тем самым Собчак нанесла удар по базовому коду русского самосознания.

Второй русский код - Ермак. Этот человек освоил Сибирь, объединил русские земли, защитил местное население от разбойничьих набегов. Его именем во времена СССР была названа огромная теплоэлектростанция, которая давала электричество бескрайним пространствам Казахстана. Однако как только Казахастан получил независимость, его лидеры переименовали станцию. А сейчас сибирские татары не дают назвать именем Ермака аэропорт в Тобольске - в городе, который Ермак же и основал.