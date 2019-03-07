"Меньше комфорта у представителей власти": Эксперт о выступлении Орешкина как о новом формате выступлений в ГД

По словам эксперта, потребовалось перенести встречу, чтобы можно было ещё раз внимательно посмотреть показатели по нацпроектам, по реализации госпрограмм, а ещё обсудить конкретные меры, предлагаемые Министерством экономического развития на площадке думского профильного комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В целом выступление Орешкина, на мой взгляд, было достаточно глубоким и информативным с точки зрения анализа текущей ситуации, - отметил Гутенёв. - Министр абсолютно справедливо отметил недостаток инвестиций в основной капитал. Кроме того, он оправданно поделился озабоченностью по снижению доходов у представителей среднего класса. Мы прекрасно понимаем, что несмотря на тот рост по сравнению с плановыми показателями в прошлом году с 1,9 процента роста ВВП до 2,3, хотя министр однозначно дал понять, что сыграли разовые факторы, но, тем не менее, заложенные планы на этот год и рост всего лишь на 1,3 процента не позволяют разделять оптимизм Орешкина. Наверное, это и стало той составляющей, которая вызвала вопросы".

Также эксперт отметил, что вообще в словах ряда депутатов прозвучала необходимость посмотреть, какие дополнительные функции и какие дополнительные зоны ответственности как координатор нацпроектов Минэкономразвития он мог бы приобрести.

"Наверное, это тоже будет являться неким предметом обсуждения, поскольку не вызывает сомнения, что роль министерства велика и, на мой взгляд, эта роль должна активно распространяться в качестве участника кооперации с Минфином, Центробанком, для того чтобы экономические показатели росли на фоне снижения процентных ставок на ипотеку, увеличения реальных доходов населения, доступности кредитных ресурсов для бизнеса", - рассуждает эксперт.

Он отметил, что это может стать новым форматом, который сейчас формируется в Госдуме, когда меньше комфорта у представителей федеральных органов власти.

"Наверное, это абсолютно правильный подход в условиях реалий, когда президент сказал свою сакраментальную фразу: "У кого нет желания, лучше к снаряду не подходить". Поэтому считаю, что это обычный, в общем-то, текущий рабочий момент, который после консультаций завершится в начале апреля повторной встречей, в результате которой мы получим ответы на все интересующие нас вопросы", - подытожил эксперт.