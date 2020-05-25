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"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса

25 мая 2020, 12:55  •  228 • В мире
Журналист Родион Мирошник возмутился откровенным призывом экс-депутата Рады Андрея Белецкого. Тот в эфире призвал полностью перекрыть Донбасс - перекрыть поставки воды и электроэнергии. По его мнению, от этого страдания людей на фронте кончатся.
Украинский политик Андрей Белецкий в эфире призвал устроить полноценную блокаду Донбасса. По его мнению, следует перекрыть электроснабжение и воду жителям региона. При этом свою речь про истребление он обосновал "заботой" о жителях.
"Так мы быстрее остановим это безумие, этот день сурка, так мы вернём тех людей и гораздо быстрее остановим страдания с обеих сторон фронта", - заявил он.
На это гневно отреагировал журналист Родион Мирошник.
"Для сведения правозащитников, цитата из "Римского статута", ст.7 - "Преступления против человечности", пункт "Истребление": "включает умышленное создание условий жизни, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть населения". Где полиция? ОБСЕ? ООН? Где международные правозащитники и гаранты Минских соглашений из Берлина и Парижа?! Где вы все?!" - возмущённо написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее войска ДНР и ЛНР были приведены в полную боевую готовность из-за участившихся провокаций со стороны ВСУ.

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