"Менее чем через 24 часа": Трамп поставил Pfizer и BioNTech сроки

Трамп заявил о завершении разработки вакцины от коронавируса. По его словам, BioNTech и Pfizer наконец-то закончили работу над прививкой.

Теперь поставки вакцины начнутся по всей стране, а до первого укола осталось менее 24 часов, уверен президент США. Он уверен, что это событие - одно из "величайших научных достижений в истории".

"Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - сказал Дональд Трамп.

Напомним, раньше всех вакцину от коронавируса изобрели российские учёные. Сыворотка доказала во время испытаний свою эффективность и безопасность для людей, в том числе и для пожилых граждан. При этом во время испытаний вакцины в США были неприятные инциденты.