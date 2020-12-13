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"Менее чем через 24 часа": Трамп поставил Pfizer и BioNTech сроки
13 декабря 2020, 08:45 • 111 • В мире
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что до первой вакцинации в стране осталось менее 24 часов. По его словам, BioNTech и Pfizer должны ввести первую прививку совсем скоро.
Трамп заявил о завершении разработки вакцины от коронавируса. По его словам, BioNTech и Pfizer наконец-то закончили работу над прививкой.
Теперь поставки вакцины начнутся по всей стране, а до первого укола осталось менее 24 часов, уверен президент США. Он уверен, что это событие - одно из "величайших научных достижений в истории".
"Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - сказал Дональд Трамп.
Напомним, раньше всех вакцину от коронавируса изобрели российские учёные. Сыворотка доказала во время испытаний свою эффективность и безопасность для людей, в том числе и для пожилых граждан. При этом во время испытаний вакцины в США были неприятные инциденты.
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