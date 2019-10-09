|
"Мелковат для Европы": Эксперт о том, почему попытки Лукашенко сделать Минск "дипломатической столицей" обречены на провал
09 октября 2019, 05:39 • 30 • Политика
Политолог и писатель Николай Стариков прокомментировал призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко подписать новый договор по РСМД в его стране. По словам эксперта, глава государства пытается в очередной раз превратить Минск в дипломатическую столицу Европы, однако это вряд ли удастся. В Twitter же заметили, что Минск "мелковат для Европы".
Стариков прокомментировал заявление Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, призывы Батьки подписать договор об ограничении действия ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в Минске - очередная попытка сделать город "дипломатической столицей Европы".
Но Стариков уверен, что она обречена на провал. Поскольку такой договор должны подписать Россия и США, а судя по риторике американских властей, им сейчас это совершенно неинтересно.
Что касается Европы, то она вряд ли, несмотря на все разногласия с США, выразит позицию, отличную от Вашингтона в этом вопросе, тем более что инициатива принадлежит Белоруссии, а не ЕС.
В комментариях в Twitter Старикова согласились с мнением политолога.
"Минск не мелковат для Европы? Кроме маленького центра размером с Арбат - провинция. Собянина с московским бюджетом лет на десять, а потом можно и подумать", - иронизирует @StarshinovSerg.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2019, 09:39
|
07 октября 2019, 21:09
|
05 октября 2019, 22:12
|
03 октября 2019, 12:54
|
05 октября 2019, 15:52
|
07 октября 2019, 03:09
|
05 октября 2019, 18:56