"Мелковат для Европы": Эксперт о том, почему попытки Лукашенко сделать Минск "дипломатической столицей" обречены на провал

Стариков прокомментировал заявление Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, призывы Батьки подписать договор об ограничении действия ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в Минске - очередная попытка сделать город "дипломатической столицей Европы".

Но Стариков уверен, что она обречена на провал. Поскольку такой договор должны подписать Россия и США, а судя по риторике американских властей, им сейчас это совершенно неинтересно.

Что касается Европы, то она вряд ли, несмотря на все разногласия с США, выразит позицию, отличную от Вашингтона в этом вопросе, тем более что инициатива принадлежит Белоруссии, а не ЕС.

В комментариях в Twitter Старикова согласились с мнением политолога.

"Минск не мелковат для Европы? Кроме маленького центра размером с Арбат - провинция. Собянина с московским бюджетом лет на десять, а потом можно и подумать", - иронизирует @StarshinovSerg.