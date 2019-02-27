"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских интернет-троллей сочли позорным

В Сети высмеяли заявление о том что США провели кибероперацию против "Агентства интернет-исследований". "Выборы в Конгресс США Россию не интересуют. Мелко для нас", - шутят пользователи в Сети. Некоторые блогеры указывают что заявление об отключении интернета в здании фабрики троллей попросту позорное и нелепое. "Это даже более забавно, чем про то, как ловко американцы распиливают бабло на "российской угрозе", - отмечают интернет-комментаторы.

Российская "Фабрика троллей" не смогла повлиять на выборы в Конгресс США, поскольку американские спецслужбы полностью отключили в её здании интернет. Об этом ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. При этом говорилось, что отключение составило два-три дня и в кибероперации по нейтрализации российских "троллей" участвовали несколько крупных спецведомств США.

В частности, говорится в публикации, для реализации задачи были вовлечены министерство внутренней безопасности США, Государственный департамент и министерство юстиции, а также ФБР. Руководил этими операциями глава Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

"Про отключение от Интернета - это даже более забавно, чем про то, как ловко американцы распиливают бабло на «российской угрозе»", - пишут пользователи в Сети.

"Признайтесь, у кого пропадал интернет в день выборов в Конгресс?", - сыронизировал комментатор под ником @vnoklt.

"Выборы в Конгресс США Россию не интересуют. Мелко для нас", - подзуживает @Indigo_RF.

Напомним, что в США и американский лидер Дональд Трамп, и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года.

Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.