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"Мелкие пакостники": Японию сравнили с Украиной из-за Курил на карте в ролике о G20

01 июля 2019, 13:39  •  98 • Политика
В официальном ролике о саммите G20 в Осаке показали карту, где Южные Курилы обозначены как японская территория. "Мелкие пакостники": так оценили инцидент в Сети, сравнив замашки Японии с демаршами Украины.
На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами. Ролик, посвященный городу Осаке, где в конце июня прошел очередной саммит "Двадцатки", ещё в феврале презентовали на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ. Примечательно то, что организаторы обозначили российские Курилы как территорию Японии. На третьей секунде появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя нашими островами.
По мнению твиттер-проекта "Радио Стыдоба", у Японии есть что-то общее с Украиной, которая шестой год отрицает реальность и фантазирует на тему своих прав на российский Крым. "Такие же мелкие пакостники из-за угла", - отмечается в твите, который поддержали сотни пользователей сервиса микроблогов.
Фото: твиттер/Радио Стыдоба
Ранее сообщалось, что существующие разногласия между Москвой и Токио по отдельным направлениям предполагаемой совместной деятельности на Курилах не позволяют Японии заключить окончательное соглашение с Россией. "Сторонам не удалось договориться", - пишут японские СМИ.
Процесс подписания соглашения по хозяйственной деятельности на Курилах затянулся надолго. Однако, как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, провалом закончится и очередная попытка.
Предполагалось, что на полях саммита G20, который пройдет в Осаке, соглашение, о котором идет речь, все-таки будет подписано, однако авторы материала, опубликованного японским агентством, считают, что, демонстрируя "слишком позитивный настрой", Москва и Токио так и не разрешили противоречия по вопросам туризма и совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

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