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"Мелкая пакость" для Украины: Киев лишили мест в санкционнном комитете ПАСЕ
21 января 2019, 19:40 • 206 • Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России. Глава украинской делегации назвал произошедшее "мелкой пакостью".
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) теперь по-новому формирует комитета, таким образом, Украины лишилась возможности работать в составе комитета, ответственного за снятие санкций с Росси, пишет "Европейская правда". Представители страны были сокращены.
Ранее в регламентном комитете по снятию санкций с России были четыре представителя Украины. Теперь же ни одного. Чтобы и дальше работать в составе структуры, Украине придется заново выдвинуть своих кандидатов.
Глава украинской делегации Владимир Арьев назвал произошедшее "мелкой пакостью", связав решение с тем, что Киев, традиционно, придерживался "принципиальной позиции", связанной с "изменением регламента в угоду России".
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