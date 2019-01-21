"Мелкая пакость" для Украины: Киев лишили мест в санкционнном комитете ПАСЕ

ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России. Глава украинской делегации назвал произошедшее "мелкой пакостью".

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) теперь по-новому формирует комитета, таким образом, Украины лишилась возможности работать в составе комитета, ответственного за снятие санкций с Росси, пишет "Европейская правда". Представители страны были сокращены.

Ранее в регламентном комитете по снятию санкций с России были четыре представителя Украины. Теперь же ни одного. Чтобы и дальше работать в составе структуры, Украине придется заново выдвинуть своих кандидатов.

Глава украинской делегации Владимир Арьев назвал произошедшее "мелкой пакостью", связав решение с тем, что Киев, традиционно, придерживался "принципиальной позиции", связанной с "изменением регламента в угоду России".