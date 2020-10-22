"Механизм вытеснения плохих воспоминаний": Быкову задали вопрос с подвохом

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказал, как на радио Быков начал говорить об "отхватившей Крым и страшно испортившей жизнь на Донбассе" российской власти. Он обвинил её в том, что атмосфера в стране изгажена, Россия - в дикой архаике, а будущего у неё нет даже в проекте.

Этот фрагмент эфира попал в Сеть. В конце Быков заявил, что нынешняя власть "недостойна шнурки завязывать русской либеральной интеллигенции". Стешин обратил внимание, что речь вполне могла бы идти о временах правления Бориса Ельцина.

"Если бы не временная и историческая привязка - Крым и Донбасс, я бы подумал, что Быков кроет в эфире ельцинские времена. Потому что так бессовестно передёргивать и перекладывать с больной головы на здоровую может только наша либеральная интеллигенция - с помощью механизма вытеснения плохих воспоминаний из 90-х годов", - пишет спецкор.

Стешин напомнил, что в 90-е Россия и Китай были на одной стартовой линии. И тогда именно "либеральная интеллигенция" стремилась всё в России как можно быстрее сломать, чтобы никто не успел помешать.

Сейчас же наша страна очень демократическая. По мнению Стешина, если б демократии было чуть-чуть меньше, то либеральные ботинки никто бы не шнуровал. В местах не столь отдалённых шнурки изымают. Спецкор отметил, что на Быкова и прочих либералов зла никто не держит, потому что 90-е были особым временем, сложным, когда каждый мог ошибаться.

"Но, по молчаливому общественному соглашению, мы про это забыли. Зачем же вы напоминаете? Вопрос с подвохом", - заключил он.