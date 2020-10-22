Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Главная / Политика

"Механизм вытеснения плохих воспоминаний": Быкову задали вопрос с подвохом

22 октября 2020, 16:20  •  136 • Политика
Поэту, писателю, журналисту Дмитрию Быкову задали вопрос с подвохом. Он в очередной раз выдвинул множество обвинений власти и её сторонникам, однако не отследил у себя "механизм вытеснения плохих воспоминаний".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказал, как на радио Быков начал говорить об "отхватившей Крым и страшно испортившей жизнь на Донбассе" российской власти. Он обвинил её в том, что атмосфера в стране изгажена, Россия - в дикой архаике, а будущего у неё нет даже в проекте.
Этот фрагмент эфира попал в Сеть. В конце Быков заявил, что нынешняя власть "недостойна шнурки завязывать русской либеральной интеллигенции". Стешин обратил внимание, что речь вполне могла бы идти о временах правления Бориса Ельцина.
"Если бы не временная и историческая привязка - Крым и Донбасс, я бы подумал, что Быков кроет в эфире ельцинские времена. Потому что так бессовестно передёргивать и перекладывать с больной головы на здоровую может только наша либеральная интеллигенция - с помощью механизма вытеснения плохих воспоминаний из 90-х годов", - пишет спецкор.
Стешин напомнил, что в 90-е Россия и Китай были на одной стартовой линии. И тогда именно "либеральная интеллигенция" стремилась всё в России как можно быстрее сломать, чтобы никто не успел помешать.
Сейчас же наша страна очень демократическая. По мнению Стешина, если б демократии было чуть-чуть меньше, то либеральные ботинки никто бы не шнуровал. В местах не столь отдалённых шнурки изымают. Спецкор отметил, что на Быкова и прочих либералов зла никто не держит, потому что 90-е были особым временем, сложным, когда каждый мог ошибаться.
"Но, по молчаливому общественному соглашению, мы про это забыли. Зачем же вы напоминаете? Вопрос с подвохом", - заключил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 05:20
Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 01:40
Чубайс уходит? "Ну, пора уже": Главе Роснано пообещали новое место "при дворе"
22 октября 2020, 09:00
США ждёт новая гражданская война, кто бы ни победил на выборах - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский ак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
20 октября 2020, 18:30
Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
18 октября 2020, 11:25
Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
16 октября 2020, 21:50
После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.