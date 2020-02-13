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"Меджлисовцы" пригрозили "отобрать" Крым… у Киева

13 февраля 2020, 15:39  •  28 • Политика
Представители экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", которые порядка пяти лет вещают с территории Украины, возмущены обсуждениями возможности подачи воды на Крымский полуостров. В связи с этим они выдвинули Киеву ультиматум, при невыполнении которого пообещали лишить его Крыма.
Если Украина придёт к решению о возобновлении подачи воды на Крымский полуостров, то попросту лишится его, потому что представители "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) объявят о независимости Крыма. С таким заявлением выступил замглавы этой группировки экстремист Риза Шевкиев.
Напомним, что речь идёт о заявлении главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, который заговорил о возможности компромисса по Крыму и Донбассу. В частности, его условие предусматривает возвращение подачи воды в Крым ради того, чтобы украинская сторона, мол, получила преимущества в переговорах по Донбассу.
По словам Шевкиева, если Киев возобновит подачу воды в Крым, то даже при самых интересных для Украины условиях это будет означать признание Крыма частью России.
"Это очень опасная игра, далеко идущая игра, потому что всё мировое сообщество напрягается, теряет большие финансовые ресурсы из-за санкций, которые навесили на Россию, от них вред тоже есть", - сказал он в эфире телеканала "UA:Крым".
Шевкиев отметил, что, возобновив подачу воды, Украины нивелирует усилия своих партнёров, которые вводили санкции против России. Он добавил, что если размышления о подаче воды продолжатся, то "меджлисовцы" пересмотрят свою стратегию. Экстремист подчеркнул: представители организации не намерены жить в составе России.
Подводя итог, он заявил, что в случае принятия решения о подаче воды "меджлисовцы" будут "провозглашать свободный Крым".
Стоит отметить, что рассуждения "меджлисовцев" о Крыме выглядят довольно комедийно, в частности на фоне того, что президент Владимир Путин уже давно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.
В июле 2018 года в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин поставил жирную точку в вопросе обсуждения, чей Крым, заявив, что тот входит в состав Российской Федерации. И переход этот был осуществлён на абсолютно законных основаниях в результате референдума, который поддержали большинство жителей полуострова.

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