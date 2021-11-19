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"Медведей и валенки вернуть на склад!": Украина перенесла "нападение России" на месяц

19 ноября 2021, 15:05  •  315 • Политика
На Украине перенесли, придуманное в Киеве же "нападение России". Теперь высокие украинские чины призывают своих граждан бояться не 25 декабря, а конца января. "Медведей, балалайку и валенки вернуть обратно на склад", - комментирует ситуацию журналист Юлия Витязева.
По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия продолжает "дестабилизировать" обстановку в его стране. Об этом он заявил в эфире украинского политического ток-шоу, выйдя в эфир из США, где он находится на переговорах с американскими "партнёрами". При этом, очевидно, что высокопоставленный украинский чиновник даже не старается говорить правдоподобно – сказанный им абсурд и так легко принимают слушатели в студии. В пример можно привести его фразу, сказанную в эфире:
"План России довольно простой – дестабилизация ситуации в стране (на Украине) изнутри, используя очень много нарративов – от антивакцинаторов, заканчивая недовольными по разным причинам", - сказал он.
При этом, по словам Буданова, к нападению на Украину Россия якобы будет окончательно готова к концу января.
Журналист Юлия Витязева с иронией прокомментировала слова Буданова.
"Довожу до сведения всего личного состава: анонсированное на 25 декабря очередное нападение на Украину откладывается. Примерно на месяц", - написала она в своём Telegram-канале, отметив, что по словам начальника ГУР Минобороны Украины, Россия начнёт нападать в конце января.
На уточнила, что при этом нападение будет не открытое, "а с помощью учений, которые будем проводить на своей территории".
"В этой связи предписано: медведей, балалайку и валенки вернуть обратно на склад. Выданный сухпаек сдавать не нужно. Можете оставить его на Новый год", - "постановила" она.

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