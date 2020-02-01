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"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых

01 февраля 2020, 01:24  •  90 • Политика
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к народу, никогда не говорит "граждане России" или "жители страны", и называет их "наши люди". Корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов обратил внимание, что новый глава правительства также имеет смелость извиняться за просчеты своих подчинённых, чего Дмитрий Медведев ни разу не сделал за 12 лет.
Военкор "КП" Александр Коц обратил внимание, какое словосочетание использует новый российский премьер-министр, когда говорит о народе. Он не употребляет такие словосочетания, как "граждане России" или "жители страны". Он говорит только "наши люди". О других особенностях поведения нового главы правительства Царьграду рассказал корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.
Он отмечает, что в публичных выступлениях Мишустин всегда говорит спокойным "объясняющим" тоном. Даже в ответ на довольно агрессивные нападки депутатов Госдумы премьер не старался отделаться, а старался как-то объяснить, по-человечески подойти к вопросу.
Например, вчера, когда он во время заседания правительства вынужден был, в принципе, хотя мог этого и не делать, извиняться за просчёты своих подчинённых. И про заявление об уменьшении "потребительской корзины", и про то, что силовикам отойдёт часть данных личных. Он это объяснял, и он говорил, что надо же разъяснять людям, что вы делаете-то, - напомнил Дмитрий Смирнов в интервью Царьграду.
Журналист признался, что не может вспомнить ни одного момента, когда прошлый глава правительства Дмитрий Медведев за кого-нибудь извинялся или что-то разъяснял. И это при том, что он в большой политике уже на протяжении 12-ти лет.
Но, как говорится, хороший человек - это ещё не профессия. Посмотрим, что дальше будет, - подытожил Дмитрий Смирнов.

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