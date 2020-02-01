"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых

Военкор "КП" Александр Коц обратил внимание, какое словосочетание использует новый российский премьер-министр, когда говорит о народе. Он не употребляет такие словосочетания, как "граждане России" или "жители страны". Он говорит только "наши люди". О других особенностях поведения нового главы правительства Царьграду рассказал корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Он отмечает, что в публичных выступлениях Мишустин всегда говорит спокойным "объясняющим" тоном. Даже в ответ на довольно агрессивные нападки депутатов Госдумы премьер не старался отделаться, а старался как-то объяснить, по-человечески подойти к вопросу.

Например, вчера, когда он во время заседания правительства вынужден был, в принципе, хотя мог этого и не делать, извиняться за просчёты своих подчинённых. И про заявление об уменьшении "потребительской корзины", и про то, что силовикам отойдёт часть данных личных. Он это объяснял, и он говорил, что надо же разъяснять людям, что вы делаете-то, - напомнил Дмитрий Смирнов в интервью Царьграду.

Журналист признался, что не может вспомнить ни одного момента, когда прошлый глава правительства Дмитрий Медведев за кого-нибудь извинялся или что-то разъяснял. И это при том, что он в большой политике уже на протяжении 12-ти лет.