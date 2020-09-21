"Медведев врал, когда говорил, что денег нет": Делягин оценил шансы нового кризиса в России

Несмотря на постепенное восстановление ведущих экономик мира после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в конце года может разразиться новый кризис, если экономика не получит господдержку, считают экономические эксперты Bloomberg. Их прогноз оценил известный российский экономист и политолог Михаил Делягин.

Он объяснил, что признак экономического суверенитета - это когда государство производит эмиссию денег по потребностям своей экономики, и США будут это делать. Суверенен экономически и Евросоюз, и он также будет производить эмиссию денег, а вот Россия в экономическом плане не имеет суверенитета, соответственно, не может печатать деньги по потребностям экономики.

"США, Евросоюз, Китай принципиальны в заботе о своих гражданах, поэтому они будут поддерживать свои экономики, да, может, в меньших масштабах, но поддержка будет", - полагает Михаил Делягин.

Тем не менее в России первое время тоже всё будет нормально благодаря большому запасу накопленных средств, отмечает экономист. Только в одном Фонде национального благосостояния страны (ФНБ) находится 13 триллионов рублей. А если ещё хотя бы немного ограничить коррупцию, то денег хватит как минимум на год нормальной жизни, добавляет он.

"Поэтому в финансовом отношении в России всё замечательно, и когда говорят, что денег нет, - это всё враньё, и даже когда Дмитрий Медведев говорил крымским пенсионерам, что денег на повышение пенсий нет, это было неправдой - в ФНБ было на тот момент 7,3 триллиона рублей. И сейчас с деньгами всё в порядке", - подчеркнул Делягин в интервью "Реальному времени".

Экономист заверил, что курс рубля и его прочность как валюты напрямую зависят от качества госуправления. Поскольку финансовой системой России управляют одичалые либералы, которые служат финансовым спекулянтам, то ничего удивительного в плачевном состоянии рубля нет, подытожил эксперт.