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"Медведев врал, когда говорил, что денег нет": Делягин оценил шансы нового кризиса в России
21 сентября 2020, 19:35 • 123 • Политика
Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России. По его мнению, при имеющихся запасах даже при самом плохом раскладе страна может прожить нормально ещё примерно год. "Когда Дмитрий Медведев говорил крымским пенсионерам, что денег на повышение пенсий нет, это было неправдой - в ФНБ было на тот момент 7,3 триллиона рублей. И сейчас с деньгами всё в порядке", - подчеркнул Делягин.
Несмотря на постепенное восстановление ведущих экономик мира после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в конце года может разразиться новый кризис, если экономика не получит господдержку, считают экономические эксперты Bloomberg. Их прогноз оценил известный российский экономист и политолог Михаил Делягин.
Он объяснил, что признак экономического суверенитета - это когда государство производит эмиссию денег по потребностям своей экономики, и США будут это делать. Суверенен экономически и Евросоюз, и он также будет производить эмиссию денег, а вот Россия в экономическом плане не имеет суверенитета, соответственно, не может печатать деньги по потребностям экономики.
Тем не менее в России первое время тоже всё будет нормально благодаря большому запасу накопленных средств, отмечает экономист. Только в одном Фонде национального благосостояния страны (ФНБ) находится 13 триллионов рублей. А если ещё хотя бы немного ограничить коррупцию, то денег хватит как минимум на год нормальной жизни, добавляет он.
Экономист заверил, что курс рубля и его прочность как валюты напрямую зависят от качества госуправления. Поскольку финансовой системой России управляют одичалые либералы, которые служат финансовым спекулянтам, то ничего удивительного в плачевном состоянии рубля нет, подытожил эксперт.
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