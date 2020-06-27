"Медведев не носит маску, так как боится, что его забудут": Политолог о "провокации" на голосовании

Зампред Совета безопасности РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев утром в четверг посетил свой участок для голосования по поправкам в Конституцию без маски и перчаток, наличие которых обязательно. Инцидент прокомментировал политолог и обозреватель телеканала Царьград Сергей Михеев.

Он считает, что причина появления Медведева на избирательном участке без необходимой защиты связана со страхом, что его забудут. По мнению политолога, Медведеву нужна была "картинка". По крайней мере он на это рассчитывал, отметил обозреватель.

Может быть, он (Медведев - ред.) боится, что его забудут и так далее, - сказал Михеев в эфире Царьграда.

В этой связи политолог не считает произошедшее какой-то предвыборной провокацией. Что же касается журналиста канала "Дождь" Павла Лобкова, попытавшегося дважды проголосовать за поправки в Конституцию, а также действий других "оппозиционеров", то, по мнению Сергея Михеева, это был их последний шанс снизить явку на референдум. Они могли даже друг с другом не договариваться, считает политолог.

Политолог отметил, что эти люди представляют абсолютное меньшинство граждан России, однако при этом являются чрезвычайно активными, а вдобавок ещё и мотивированными деньгами от иностранных спонсоров. И их цель – дискредитировать и само по себе голосование, и сами поправки, и процесс, связанный с их принятием, а также снизить явку и сделать так, чтобы в последний момент люди не пошли голосовать, усомнились в правильности поправок и всё остальное, подчеркнул Сергей Михеев.

Также политолог предрёк, что, если поправки в Конституцию будут приняты, эти же люди начнут говорить, что были какие-то нарушения, что всё было неправильно. В общем, будут ставить под сомнение результат голосования.