Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения...
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордо...
Главная / Политика

"Медведев не носит маску, так как боится, что его забудут": Политолог о "провокации" на голосовании

27 июня 2020, 11:00  •  81 • Политика
Медведев проголосовал за поправки в Конституцию России без маски и перчаток. "Может быть, он боится, что его забудут и так далее", - прокомментировал инцидент политолог Сергей Михеев.
Зампред Совета безопасности РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев утром в четверг посетил свой участок для голосования по поправкам в Конституцию без маски и перчаток, наличие которых обязательно. Инцидент прокомментировал политолог и обозреватель телеканала Царьград Сергей Михеев.
Он считает, что причина появления Медведева на избирательном участке без необходимой защиты связана со страхом, что его забудут. По мнению политолога, Медведеву нужна была "картинка". По крайней мере он на это рассчитывал, отметил обозреватель.
Может быть, он (Медведев - ред.) боится, что его забудут и так далее, - сказал Михеев в эфире Царьграда.
В этой связи политолог не считает произошедшее какой-то предвыборной провокацией. Что же касается журналиста канала "Дождь" Павла Лобкова, попытавшегося дважды проголосовать за поправки в Конституцию, а также действий других "оппозиционеров", то, по мнению Сергея Михеева, это был их последний шанс снизить явку на референдум. Они могли даже друг с другом не договариваться, считает политолог.
Политолог отметил, что эти люди представляют абсолютное меньшинство граждан России, однако при этом являются чрезвычайно активными, а вдобавок ещё и мотивированными деньгами от иностранных спонсоров. И их цель – дискредитировать и само по себе голосование, и сами поправки, и процесс, связанный с их принятием, а также снизить явку и сделать так, чтобы в последний момент люди не пошли голосовать, усомнились в правильности поправок и всё остальное, подчеркнул Сергей Михеев.
Также политолог предрёк, что, если поправки в Конституцию будут приняты, эти же люди начнут говорить, что были какие-то нарушения, что всё было неправильно. В общем, будут ставить под сомнение результат голосования.
Это классическая технология, применяемая в цветных революциях. Всю эту бучу всегда выстраивают вокруг какого-нибудь голосования, - подытожил политолог в передаче "Михеев. Итоги".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфликта
27 июня 2020, 05:00
Новые правила для водителей - очередная "кормушка"? Автоэксперт оценил нововведения
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфли...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
24 июня 2020, 18:00
Пока люди радуются, либералы ждут украинские танки в Москве. И призывают нас скорбеть
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
20 июня 2020, 18:25
Украина согласна прирасти территориями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.