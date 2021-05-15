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"Медведчук - заложник Зеленского": Секретарь СНБО без стеснения выдал планы Киева

15 мая 2021, 13:30  •  195 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может предложить Москве обменять Медведчука на осуждённых в России украинцев. Интернет-пользователи обратили внимание на абсурдность ситуации обменять украинца на украинцев и отметили, что в Незалежной уже и не стесняются: "Прямо так и сказали, что Медведчук - это заложник Зеленского".
Бурную реакцию в интернет-сообществе вызвало заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Тот в эфире телеканала "Украина" не исключил, что Киев может предложить Москве обменять депутата Верховной рады Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев.
Но такой шаг Данилов предположил на тот случай, если нардепу вынесут обвинительный приговор.
"Это решение принимает президент Украины, - заметил при этом Секретарь СНБО. - Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем".
Ранее, напомним, украинская прокуратура заподозрила Медведчука в госизмене, а Печерский райсуд Киева поместил нардепа под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Такое заявление в соцсетях вызвало бурю негодования. Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на абсурдность предложения Данилова.
"Медведчук - украинский гражданин и украинский политик, - подчёркивает журналистка. - Но практика обмена украинцев на украинцев никого не смущает, и вопиющую абсурдность и противозаконность ситуации замечают только в России. Всем остальным - норм".
Автор Telegram-канала "Мюсли Лаврова" так и вовсе прямым текстом пишет о том, что в Киеве уже "даже не стесняются".
"Прямо так и сказали, что Медведчук - это заложник Зеленского", - резюмирует блогер.

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