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"Медведчук - заложник Зеленского": Секретарь СНБО без стеснения выдал планы Киева
15 мая 2021, 13:30 • 195 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил, что Киев может предложить Москве обменять Медведчука на осуждённых в России украинцев. Интернет-пользователи обратили внимание на абсурдность ситуации обменять украинца на украинцев и отметили, что в Незалежной уже и не стесняются: "Прямо так и сказали, что Медведчук - это заложник Зеленского".
Бурную реакцию в интернет-сообществе вызвало заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Тот в эфире телеканала "Украина" не исключил, что Киев может предложить Москве обменять депутата Верховной рады Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев.
Но такой шаг Данилов предположил на тот случай, если нардепу вынесут обвинительный приговор.
Ранее, напомним, украинская прокуратура заподозрила Медведчука в госизмене, а Печерский райсуд Киева поместил нардепа под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Такое заявление в соцсетях вызвало бурю негодования. Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на абсурдность предложения Данилова.
Автор Telegram-канала "Мюсли Лаврова" так и вовсе прямым текстом пишет о том, что в Киеве уже "даже не стесняются".
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