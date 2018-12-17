"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт

Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал Царьграду заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Киева о готовящейся там провокации на границе с Крымом. "Нравится это кому-то, не нравится, медведь проснулся", - заявил Кот.

Эксперт напомнил о том, как вели себя российские пограничники с провокаторами на украинских катерах в бассейне Керченского пролива. "Обратите внимание, как сегодня ведет себя на дипломатическом поле министр иностранных дел. Риторика РФ по отношению к Украине изменилась", – считает лидер движения.

По его словам, жесткий Лавров возвращается, Россия становится самой собой, с ней придется считаться.

"Подобное заявление говорит о том, что сегодня Россия уже далеко не та, которой она была еще несколько лет назад и уж тем более не та, какой она была, когда произошел госпереворот на Украине, когда нас обманул коллективный Запад, поправ все нормы демократии и международного права", - отметил Кот.

Сегодня Россия готова отстаивать международное право не только на своей территории, но и на территории других, прежде всего, сопряженных с нею стран, какой является сегодня Украина, полагает лидер движения.

"Россия не просто изменила риторику, она демонстрирует готовность и со стороны вооруженных сил, и со стороны политиков, и со стороны дипломатии, и со стороны ресурсов ввязаться в серьезное противостояние. Россия сегодня стала вновь той Россией, которую мы любим, в которую мы верим, мощной, правовой, уверенной в себе державой", - считает Кот.