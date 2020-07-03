"Медуза" сдала коллег из BBC: Витязева подсказала статью КоАП РФ

В частности, "Медуза" обратила всеобщее внимание на то, что журналисты BBC якобы вынесли избирательные бюллетени с избирательных участков, при этом представители УИК не отобразили этого в отчётах.

Витязева напомнила о том, что избирательный бюллетень является собственностью государства.

"Потому его вынос с избирательных участков попадает под ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение" с наказанием в виде штрафа от 1 до 5 тысяч рублей или административным арестом сроком до 15 суток", - написала она в своём Telegram-канале, отметив: странным является тот факт, что "юристы" Соболь и Навальный, "которые спекулируют на этой истории, этого не знают".

При этом она поинтересовалась, каковы были бы последствия для российских журналистов, повтори они такое же в Великобритании.

"Интересно, какой бы разгорелся скандал, если бы корреспонденты RT провернули бы такую "спецоперацию" в Лондоне на голосовании по Brexit?" - задалась вопросом Витязева.

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева