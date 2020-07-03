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"Медуза" сдала коллег из BBC: Витязева подсказала статью КоАП РФ
03 июля 2020, 15:00 • 102 • Политика
Оппозиционное издание "Медуза", расположенное в Латвии, сдало коллег из BBC после провокации. Журналистка Юлия Витязева подсказала правильную статью в КоАП РФ.
В частности, "Медуза" обратила всеобщее внимание на то, что журналисты BBC якобы вынесли избирательные бюллетени с избирательных участков, при этом представители УИК не отобразили этого в отчётах.
Витязева напомнила о том, что избирательный бюллетень является собственностью государства.
"Потому его вынос с избирательных участков попадает под ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение" с наказанием в виде штрафа от 1 до 5 тысяч рублей или административным арестом сроком до 15 суток", - написала она в своём Telegram-канале, отметив: странным является тот факт, что "юристы" Соболь и Навальный, "которые спекулируют на этой истории, этого не знают".
При этом она поинтересовалась, каковы были бы последствия для российских журналистов, повтори они такое же в Великобритании.
"Интересно, какой бы разгорелся скандал, если бы корреспонденты RT провернули бы такую "спецоперацию" в Лондоне на голосовании по Brexit?" - задалась вопросом Витязева.
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
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