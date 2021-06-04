"Медуза"* проиграла суд за статус СМИ-иноагента

Суд отказал "Медузе"* в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-иноагентов.

Издание "Медуза"* (Meduza) проиграло суд за статус СМИ-иноагента. Иск об исключении издания из этого реестра не был удовлетворён.

Дело рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы. Зарегистрированное в Латвии интернет-издание Meduza* подало иск к Минюсту. Однако в удовлетворении исковых требований, как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, изданию было отказано.

Политконсультант Андрей Перла ранее в комментарии для Царьграда допустил, что "если даже конкретная "Медуза"* прекратит свою работу или окажется недоступной для большинства пользователей, на её месте тут же будет создана другая "обуза".

* "Медуза" - издание, признанное в России иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.