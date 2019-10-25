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"Медленно умирали в холодильнике": Что известно о 39 трупах в Британии. И при чём тут Россия и магический портал

25 октября 2019, 11:39  •  148 • В мире
Следователи, а вместе с ними и сторонние наблюдатели разбираются, что именно случилось с 39 мигрантами, найденными мёртвыми в Британии. Источники настаивают, что люди "медленно умирали в холодильнике".
Напомним, в грузовом контейнере, найденном в графстве Эссекс, были заперты 39 тел, включая одного подростка. Как сообщала Daily Mail, сотрудники полиции прибыли в промышленную зону городка Грейс в половине второго ночи накануне. На месте был задержан водитель грузовика - это 24-летний ирландец. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
"Мы арестовали водителя грузовика по подозрению в причастности к происшествию, идёт расследование", - говорил офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер.
Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал, что расследование инцидента будет тщательным, и выразил соболезнования погибшим. Наблюдатели тем временем не понимали, что именно произошло. Выдвигались версии, что мигрантов перевозили, не заботясь об условиях в грузовом контейнере. Мол, они или задохнулись, или замерзли, или... Варианты были разные.

"Умирали, мучаясь от холода"

Теперь телеграм-канал Hue без ссылки на источник пишет, что мигранты "умирали медленно, мучаясь от холода". По всей видимости, людей везли из Бельгии.
"Температура рефрижератора была -25°C. За 15 часов пути 38 взрослых и 1 ребёнок медленно замёрзли до смерти, - говорится в сообщении. - Понятно, что все смерти повесят на крайнего - полиция уже арестовала водителя большегруза, ирландца Мориса Робинсона. Сейчас копы выясняют, был ли парень замешан во всей этой афере, но тот факт, что перед отъездом он оставил 300 тысяч фунтов своей беременной девушке, делает это вполне очевидным".
Пока неясно, как водитель с трупами в контейнере мог проехать через таможню. Неужели не было досмотра? Расследование трагедии продолжается.

"Китайцы были болгарами"

Собственные источники BBC заявили, что все погибшие в контейнере мигранты - грузовик был найден в Лондоне с 39 трупами на борту - оказались "гражданами Китая". Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Кроме того, мы помним, что ранее "китайцы" были "болгарами" и даже "проезжали через Крым". В течение нескольких часов все эти версии разваливались.
Грузовик был припаркован в Эссексе. Более суток назад ночью на стоянку пришли сотрудники правоохранительных органов. Кто дал "наводку", неясно.
Следователи полагают, что в доставке мигрантов могла участвовать некая организованная группа лиц. Тем временем в Эссексе продолжают допрашивать водителя грузовика. Однако детали показаний пока не раскрываются.

"Магический портал из мира маглов"?

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, известный в Сети под ником Армагеддоныч, не мог скрыть иронии по поводу того, что западная пресса уже нашла "русский след" во всей этой истории.
"Прости Г-ди идиотов. В Британии нашли полный грузовик трупов с нелегалами из Болгарии. Пресса сообщила, что он шёл через Крым, - не смог удержаться он от сарказма в своём телеграм-канале. - Смотрим карту. Звоним в Кащенко, вызываем бригаду. Если это английский юмор, то, видимо, Брекзита им не хватило. Интересно, в Крыму портал в Британию и Болгарию? Или платформа Девять и три четверти по пути в Хогвартс имеет там филиал? И есть ли ещё один на Донбассе?".
Далее Армагеддоныч продолжает рассуждать на эту тему. Мол, всё теперь становится на свои места. Вот, к примеру почему Скрипали живы? Сатановский предлагает такую версию: "Сначала Петров и Боширов убили в Риме Цезаря. Потом в Штатах президентов Линкольна и Кеннеди. Потом Лумумбу и Че", - пишет он.

Крым, Волан-де-Морт и агенты Скотланд-Ярда

Затем, в его комической теории, якобы они получают спецзадание от Сталина, сверяют его с Путиным и бегут в Англию. Там мажут дверные ручки "Новичком".
"За ними шли агенты Скотланд-Ярда Винни зе Пух и Пиглик и стирали яд, так что на дом Скрипалей им просто не хватило, и те потеряли в составе семьи только кота Масяню, который был агентом ГРУ, - смеется Сатановский. - После чего Волан-де-Морт сдал Борису Джонсону весь компромат на британский парламент, и тот ушёл из Евросоюза без Англии, с Трампом и хорошим настроением".
А казалось бы - при чём тут Крым.
"Так понятно же, что если бы не Крымская война, не был бы построен собор в Солсбери, Стоунхендж был бы квадратным, а в честь Цезаря (следи за логикой, читатель) не назвали бы июль. И в Британии он бы свои легионы не высадил. Так что кто виноват в полном грузовике болгарских трупов в Англии? Москва, Крым и Путин. Надо срочно усилить санкции", - отмечает Сатановский.

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