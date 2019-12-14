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"Медицина - это не автосервис": Российский хирург оправдал немецких врачей, лечивших Лужкова

14 декабря 2019, 03:54  •  53 • Политика
Российский кардиолог исключил смерть Лужкова из-за врачебной ошибки. По его словам, немецкие хирурги сделали всё для спасения политика. "Медицина - это не автосервис. Гарантий здесь не бывает", - подчеркнул врач.
Врачебной ошибки не было, немецкие врачи, оперировавшие бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сделали всё, что было в их силах, чтобы спасти жизнь политика. Такое мнение высказал кардиохирург и заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко Алексей Фёдоров.
Предположение о том, что Лужков скончался во время операции на сердце из-за врачебной ошибки, ранее высказал журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook. Алексей Фёдоров опроверг догадки журналиста.
"Как я понял из комментария главного врача клиники "Гроссхадерн" доктора Карла-Вальтера Яуха, Юрий Михайлович был доставлен с инфарктом - это острая ситуация. То есть речь шла о спасении жизни пациенту", - объяснил кардиохирург.
По словам врача, у Лужкова обнаружили многочисленные бляшки в сосудах сердца, которые значимо суживали и даже полностью закупоривали их. Именно по этой причине было принято решение о проведении срочной операции. В ходе неё случилось расслоение коронарной артерии и началось кровотечение. Врачи пытались справиться, но подорванное болезнью сердце не выдержало.
"Это встречающееся осложнение, которое прописано при проведении такой манипуляции во всех руководствах и является прогнозируемым в небольшом проценте случаев в любых клиниках", - отметил кардиохирург.
В этой связи, обвинять немецких врачей в ошибке и, тем более, смерти Лужкова Алексей Федоров считает неправильным. Он указал, что по статистике 0,1% пациентов умирают во время операций. Это происходит из-за совокупности различных факторов, часть из которых просто невозможно предусмотреть, поясняет российский врач.
"Медицина - это не автосервис. Гарантий здесь не бывает", - подытожил Алексей Фёдоров в интервью газете "Взгляд".

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