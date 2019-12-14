"Медицина - это не автосервис": Российский хирург оправдал немецких врачей, лечивших Лужкова

Врачебной ошибки не было, немецкие врачи, оперировавшие бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сделали всё, что было в их силах, чтобы спасти жизнь политика. Такое мнение высказал кардиохирург и заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко Алексей Фёдоров.

Предположение о том, что Лужков скончался во время операции на сердце из-за врачебной ошибки, ранее высказал журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook. Алексей Фёдоров опроверг догадки журналиста.

"Как я понял из комментария главного врача клиники "Гроссхадерн" доктора Карла-Вальтера Яуха, Юрий Михайлович был доставлен с инфарктом - это острая ситуация. То есть речь шла о спасении жизни пациенту", - объяснил кардиохирург.

По словам врача, у Лужкова обнаружили многочисленные бляшки в сосудах сердца, которые значимо суживали и даже полностью закупоривали их. Именно по этой причине было принято решение о проведении срочной операции. В ходе неё случилось расслоение коронарной артерии и началось кровотечение. Врачи пытались справиться, но подорванное болезнью сердце не выдержало.

"Это встречающееся осложнение, которое прописано при проведении такой манипуляции во всех руководствах и является прогнозируемым в небольшом проценте случаев в любых клиниках", - отметил кардиохирург.

В этой связи, обвинять немецких врачей в ошибке и, тем более, смерти Лужкова Алексей Федоров считает неправильным. Он указал, что по статистике 0,1% пациентов умирают во время операций. Это происходит из-за совокупности различных факторов, часть из которых просто невозможно предусмотреть, поясняет российский врач.