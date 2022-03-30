"Мединский ошибся": Кадыров заявил, что Россия не бросит начатое на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия не бросит начатую на Украине спецоперацию на полпути. По его словам, глава русской делегации на переговорах Владимир Мединский ошибся в формулировках.

Кадыров отметил, что единственная сторона, которая может пойти на уступки в переговорах, - это Украина. Россия же будет продолжать добиваться мира на своих условиях.

Ни на какие уступки мы не пойдём. Господин Мединский ошибся. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть Верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперёд. И если думаете, что он бросит начатое просто так, то это неправда,

- заявил глава Чечни в своём видеообращении.

Кадыров напомнил, что когда-то в Чечне шла война, а президент России Владимир Путин смог не только её прекратить, но и восстановить республику.

Ранее сообщалось, что Россия готова приостановить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Это стало результатом переговоров между Москвой и Киевом. При этом ряд экспертов высказали опасения, что украинские войска просто используют этот перерыв для перегруппировки, после чего продолжат оказывать ожесточённое сопротивление. Так уже было во время активной фазы войны в Донбассе.