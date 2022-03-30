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"Мединский ошибся": Кадыров заявил, что Россия не бросит начатое на Украине

30 марта 2022, 19:55  •  138 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия не бросит начатую на Украине спецоперацию на полпути. По его словам, глава русской делегации на переговорах Владимир Мединский ошибся в формулировках.
Кадыров отметил, что единственная сторона, которая может пойти на уступки в переговорах, - это Украина. Россия же будет продолжать добиваться мира на своих условиях.
Ни на какие уступки мы не пойдём. Господин Мединский ошибся. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть Верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперёд. И если думаете, что он бросит начатое просто так, то это неправда,
- заявил глава Чечни в своём видеообращении.
Кадыров напомнил, что когда-то в Чечне шла война, а президент России Владимир Путин смог не только её прекратить, но и восстановить республику.
Ранее сообщалось, что Россия готова приостановить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Это стало результатом переговоров между Москвой и Киевом. При этом ряд экспертов высказали опасения, что украинские войска просто используют этот перерыв для перегруппировки, после чего продолжат оказывать ожесточённое сопротивление. Так уже было во время активной фазы войны в Донбассе.

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