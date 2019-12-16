"Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами": Эксперт оценил "убийцу российских ПВО"

Об этом военный эксперт рассказал в беседе с журналистом Nation News. По мнению Кнутова, российским комплексам С-400 PrSM не станут угрозой, хотя американские военные и пытаются представлять её как "убийцу российской системы ПВО" в случае гипотетического конфликта.

По словам военных США, ракета, о которой идёт речь, бьет на дальность более 500 километров. При этом у российской системы дальность поражения примерно такая же. Но не это главное, уверен военный эксперт.

"У нас существует такая система, когда один комплекс прикрывает другой – С-400 могут прикрывать и С-300, и "Витязь", и "Тор", и новая модификация "Панциря". Таким образом, С-400 будет прикрываться другими комплексами, и все мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами", - уверен Юрий Кнутов.

Кроме того, продолжил эксперт, полёт ракеты PrSM проходит по баллистической траектории. А российские ПВО давно на полигонах отработали стрельбу по таким мишеням. Поэтому ничто не сможет помешать нам просто подавить место пуска этой ракеты.

Юрий Кнутов обратил внимание на тот факт, что PrSM появилась и была испытана всего через несколько месяцев после того, как США заявили о своём выходе из ДРСМД. Это указывает на то, что они уже долгое время занимались её разработкой. Создать такое вооружение за пару месяцев просто невозможно, заключил Юрий Кнутов.