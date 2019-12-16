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"Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами": Эксперт оценил "убийцу российских ПВО"
16 декабря 2019, 14:24 • 172 • Политика
Американский генерал Джон Рафферти заявил, что на вооружении армии США вскоре появится новая ракета, которая поставит под удар российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Испытания нового оружия, названного Precision Strike Missile, якобы уже завершены. "Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами", - уверен Юрий Кнутов.
Об этом военный эксперт рассказал в беседе с журналистом Nation News. По мнению Кнутова, российским комплексам С-400 PrSM не станут угрозой, хотя американские военные и пытаются представлять её как "убийцу российской системы ПВО" в случае гипотетического конфликта.
По словам военных США, ракета, о которой идёт речь, бьет на дальность более 500 километров. При этом у российской системы дальность поражения примерно такая же. Но не это главное, уверен военный эксперт.
Кроме того, продолжил эксперт, полёт ракеты PrSM проходит по баллистической траектории. А российские ПВО давно на полигонах отработали стрельбу по таким мишеням. Поэтому ничто не сможет помешать нам просто подавить место пуска этой ракеты.
Юрий Кнутов обратил внимание на тот факт, что PrSM появилась и была испытана всего через несколько месяцев после того, как США заявили о своём выходе из ДРСМД. Это указывает на то, что они уже долгое время занимались её разработкой. Создать такое вооружение за пару месяцев просто невозможно, заключил Юрий Кнутов.
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