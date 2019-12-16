Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трутень угольный
Пушков оценил шутку Зеленского про газопровод
Песков рассказал о подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу
В Совфеде опровергли поступление заявления Мархаева о сложении полномочий
Главная / Политика

"Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами": Эксперт оценил "убийцу российских ПВО"

16 декабря 2019, 14:24  •  172 • Политика
Американский генерал Джон Рафферти заявил, что на вооружении армии США вскоре появится новая ракета, которая поставит под удар российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Испытания нового оружия, названного Precision Strike Missile, якобы уже завершены. "Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами", - уверен Юрий Кнутов.
Об этом военный эксперт рассказал в беседе с журналистом Nation News. По мнению Кнутова, российским комплексам С-400 PrSM не станут угрозой, хотя американские военные и пытаются представлять её как "убийцу российской системы ПВО" в случае гипотетического конфликта.
По словам военных США, ракета, о которой идёт речь, бьет на дальность более 500 километров. При этом у российской системы дальность поражения примерно такая же. Но не это главное, уверен военный эксперт.
"У нас существует такая система, когда один комплекс прикрывает другой – С-400 могут прикрывать и С-300, и "Витязь", и "Тор", и новая модификация "Панциря". Таким образом, С-400 будет прикрываться другими комплексами, и все мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами", - уверен Юрий Кнутов.
Кроме того, продолжил эксперт, полёт ракеты PrSM проходит по баллистической траектории. А российские ПВО давно на полигонах отработали стрельбу по таким мишеням. Поэтому ничто не сможет помешать нам просто подавить место пуска этой ракеты.
Юрий Кнутов обратил внимание на тот факт, что PrSM появилась и была испытана всего через несколько месяцев после того, как США заявили о своём выходе из ДРСМД. Это указывает на то, что они уже долгое время занимались её разработкой. Создать такое вооружение за пару месяцев просто невозможно, заключил Юрий Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
15 декабря 2019, 22:09
"Поставит под удар российскую ПВО": В США заявили об испытаниях нового оружия
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
16 декабря 2019, 14:24
"Мечты американцев уничтожить С-400 останутся мечтами": Эксперт оценил "убийцу российских ПВО"
16 декабря 2019, 14:24
Пушков оценил шутку Зеленского про газопровод
16 декабря 2019, 04:39
"Дырку от бублика, а не Шарапова!": В Рунете "прошлись" по планам японцев отнять у России все Курилы
15 декабря 2019, 22:09
Кремль усомнился в способности Трампа повлиять на процесс «демонизации» России
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2019, 11:09
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
16 декабря 2019, 01:24
Склизкие валуны и белые хлопья: Чёрное море грозит превратиться в "кашу"
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии за...
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-з...
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
12 декабря 2019, 16:09
"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
09 декабря 2019, 22:54
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.