Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Протестная постановка в лицах (Провокатор)
Путин отправил Армию бомбить Сибирь! (Telegram. обзор)
Как столицу Литвы очистили от оккупантов
Какие пытки ждут основателя WikiLeaks в США: Экс-сотрудник американских спецслуж...
Главная / Политика

"Мечтают стать исполнителями репрессий": В Рунете разоблачили создателей "Списка Путина"

01 августа 2019, 10:39  •  109 • Политика
Политолог Михаил Шахназаров у себя в Twitter сообщил о том, что создатели проектов "Список Путина" и "Сканер" громче всех кричат о доносах времен Сталина. В ответ в Рунете продолжили разоблачение и заявили, что создатели подобных провокационных "списков" так и вовсе "мечтают стать исполнителями репрессий".
Удивительное совпадение обнародовал у себя на странице в Twitter политолог Михаил Шахназаров. Он указал на то, что "именно создатели проектов "Список Путина", "Сканер" и подобных им громче всех кричат о доносах времён Сталина".
А ведь фактически подобные провокационные "списки" сродни расстрельным сталинским спискам. Напомним, это досудебные перечни лиц, которых по решению Военной коллегии Верховного суда приговаривали к различным мерам наказания, в основном - к расстрелу. Предварительно такие списки утверждались самим Сталиным и другими членами Политбюро.
Шахназаров же указывает и на то, что если создателей подобных "Списков Путина" все же "закроют", то те "будут орать о репрессиях".
"Удивительная логика", - резюмирует эксперт.
Фото: twitter/Shakhnazaroff
В ответ в Рунете продолжили разоблачение, начатое политологом, и предположили, что и сами инициаторы на самом деле грезят о славе тирана Сталина.
"Всё просто. Создатели этих списков сами надеются стать руководителями или на крайний случай исполнителями репрессий, - считает @amdest. - Поэтому ничего удивительного"
"Про этот "Сканер" в народе поговорка есть: "На воре шапка горит", - отвечает Шахназарову @vltavskaja.
А интернет-пользователь под ником "Димон" считает, что речь и вовсе идет об "обыкновенном терроризме".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 02:09
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
01 августа 2019, 04:09
Какие пытки ждут основателя WikiLeaks в США: Экс-сотрудник американских спецслужб привел несколько примеров
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
31 июля 2019, 15:09
Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию и ответил тем же
31 июля 2019, 15:09
Трамп назвал условие, при котором бы не писал в Twitter: "Это моя единственная форма защиты"
01 августа 2019, 10:39
"Мечтают стать исполнителями репрессий": В Рунете разоблачили создателей "Списка Путина"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 августа 2019, 00:54
Пока в Днепре люди раздеваются ради ремонта моста, в Станице Луганская ополченцы и ВС...
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголов...
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
29 июля 2019, 01:24
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.