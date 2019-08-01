"Мечтают стать исполнителями репрессий": В Рунете разоблачили создателей "Списка Путина"

Удивительное совпадение обнародовал у себя на странице в Twitter политолог Михаил Шахназаров. Он указал на то, что "именно создатели проектов "Список Путина", "Сканер" и подобных им громче всех кричат о доносах времён Сталина".

А ведь фактически подобные провокационные "списки" сродни расстрельным сталинским спискам. Напомним, это досудебные перечни лиц, которых по решению Военной коллегии Верховного суда приговаривали к различным мерам наказания, в основном - к расстрелу. Предварительно такие списки утверждались самим Сталиным и другими членами Политбюро.

Шахназаров же указывает и на то, что если создателей подобных "Списков Путина" все же "закроют", то те "будут орать о репрессиях".

"Удивительная логика", - резюмирует эксперт.

Фото: twitter/Shakhnazaroff

В ответ в Рунете продолжили разоблачение, начатое политологом, и предположили, что и сами инициаторы на самом деле грезят о славе тирана Сталина.

"Всё просто. Создатели этих списков сами надеются стать руководителями или на крайний случай исполнителями репрессий, - считает @amdest. - Поэтому ничего удивительного"

"Про этот "Сканер" в народе поговорка есть: "На воре шапка горит", - отвечает Шахназарову @vltavskaja.

А интернет-пользователь под ником "Димон" считает, что речь и вовсе идет об "обыкновенном терроризме".