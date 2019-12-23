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"Мечтатель": Польский политолог перед ток-шоу поделил Украину. А после обвинил Россию в "имперском мышлении"

23 декабря 2019, 02:24  •  70 • В мире
Польский политолог Якуб Корейба отличился перед эфиром ток-шоу "60 минут". Он поделил территорию Украины, написав на части карты: "Это моё". После этого, не смущаясь, Корейба обвинил Россию в "имперском мышлении" и желании "пересмотреть европейские границы". "Мечтатель", - прокомментировали пользователи Twitter под постом политолога Владимира Корнилова.
Политолог Владимир Корнилов у себя в соцсетях посмеялся над коллегой из Польши. По словам Корнилова, Якуб Корейба перед эфиром "60 минут" поделил Украину. На западной части территории этой страны он написал: "Это моё".
"А в эфире затем гневно обвинял нас в "имперском мышлении" и желании пересмотреть европейские границы", - прокомментировал Корнилов.
"А что с него взять? Мечтатель", - написал @serg_5130.
Другие пользователи вспомнили о выступлении президента России Владимира Путина перед лидерами стран СНГ. В нём политик как раз говорил про Польшу и вспоминал о роли этой страны перед началом Второй мировой войны. Путин заявил, что поднял исторические архивы. Президент рассказал, что после раздела Чехословакии Польша проявила аппетиты, когда начался "делёж добычи".
А на пресс-конференции президент напомнил, что советские солдаты переступили границу Польши, когда официальные власти уже сбежали. Поляки пока "оценивают" слова российского президента, но ответа ещё не дали.

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