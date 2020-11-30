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"Майя Григорьевна, опомнитесь!": Санду задали неудобный вопрос об оружии в Приднестровье
30 ноября 2020, 19:10 • 154 • Политика
Российский военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале задал неудобный вопрос президенту Молдавии Майе Санду об оружии в Приднестровье. Как заявляла политик ранее, из Приднестровья должна быть выведена группа русских миротворцев.
По словам Санду, Приднестровье должны покинуть русские миротворцы, а оружие, которое они охраняют, - вывезено. По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, новый молдавский лидер решила сделать ставку на изгнание русских из Приднестровья, но при этом не учла ряд моментов.
"А что будет с гигантскими складами оружия, вывезенного из группы советских войск в Германии? Кто за его сохранность будет отвечать?" - задал неудобный вопрос Сладков в своём Telegram-канале.
Он уверен, что молдавскую армию Приднестровская Молдавская Республика не пустит. Силой же войти в ПМР Санду вряд ли удастся, считает военкор. Журналист напомнил, что такие попытки уже были, но провалились.
"Майя Григорьевна, опомнитесь! Оружие ПМР даже России отдавать не намерена. Зачем чинить то, что не сломано?" - недоумевает Сладков.
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