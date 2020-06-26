"Майданутых" у нас хватает": Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии

Белорусский лидер поделился своим видением политической ситуации во время общения с коллективом завода по производству минеральных удобрений "Беларуськалий".

"Лимит революций исчерпали, более того - у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но "майдан" нам не нужен: мы видим, к чему это приводит, - к разрушению страны", - цитирует политика БелТА.

Лукашенко призвал сограждан не допускать революций и стараться жить своим умом, а не следовать чьим-то указкам. Если люди не согласны с такой позицией, то Лукашенко советует им искать себе нового президента.

Напомним, 19 июня белорусский лидер заявил о предотвращении "майдана" на территории республики. По его словам, некие внешние силы стараются дестабилизировать ситуацию в стране, однако государственным органам удалось пресечь эти попытки.