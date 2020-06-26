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"Майданутых" у нас хватает": Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии

26 июня 2020, 22:00  •  45 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии. Глава государства отметил, что государство исчерпало лимит госпереворотов, однако "майданутых" по-прежнему хватает.
Белорусский лидер поделился своим видением политической ситуации во время общения с коллективом завода по производству минеральных удобрений "Беларуськалий".
"Лимит революций исчерпали, более того - у нас революционеров нет. А вот "майданутых" у нас хватает. Но "майдан" нам не нужен: мы видим, к чему это приводит, - к разрушению страны", - цитирует политика БелТА.
Лукашенко призвал сограждан не допускать революций и стараться жить своим умом, а не следовать чьим-то указкам. Если люди не согласны с такой позицией, то Лукашенко советует им искать себе нового президента.
Напомним, 19 июня белорусский лидер заявил о предотвращении "майдана" на территории республики. По его словам, некие внешние силы стараются дестабилизировать ситуацию в стране, однако государственным органам удалось пресечь эти попытки.

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