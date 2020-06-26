|
"Майданутых" у нас хватает": Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии
26 июня 2020, 22:00 • 45 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность революции в Белоруссии. Глава государства отметил, что государство исчерпало лимит госпереворотов, однако "майданутых" по-прежнему хватает.
Белорусский лидер поделился своим видением политической ситуации во время общения с коллективом завода по производству минеральных удобрений "Беларуськалий".
Лукашенко призвал сограждан не допускать революций и стараться жить своим умом, а не следовать чьим-то указкам. Если люди не согласны с такой позицией, то Лукашенко советует им искать себе нового президента.
Напомним, 19 июня белорусский лидер заявил о предотвращении "майдана" на территории республики. По его словам, некие внешние силы стараются дестабилизировать ситуацию в стране, однако государственным органам удалось пресечь эти попытки.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 02:00
|
25 июня 2020, 00:25
|
24 июня 2020, 11:00
|
20 июня 2020, 02:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
20 июня 2020, 19:00
|
23 июня 2020, 04:00