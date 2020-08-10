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"Майданутые" пошли ва-банк? Обнародованы "зажигательные" запросы белорусов под выборы

10 августа 2020, 10:55  •  226 • Политика
В соцсетях обнародованы любопытные поисковые запросы белорусов к выборам. Среди них особо выделяются те, что касаются зажигательных смесей, используемых во время массовых протестов. Напрашивается логичный вопрос: "майданутые" пошли ва-банк?
О том, что "майданутых" в республике хватает, ещё в июне говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда же он отмечал, что некие внешние силы стараются дестабилизировать ситуацию в стране.
"Лимит революций исчерпали, более того, у нас революционеров нет, - отмечал Лукашенко. - А вот "майданутых" у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит, - к разрушению страны".
Тем временем по соцсетям активно разгоняются видео с протестов после президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. Но интерес вызывают не только кадры с улиц Минска, но и то, что запрашивали белорусы в поисковиках под выборы. Любопытно, что интерес у жителей республики вызывают зажигательные смеси - "коктейли Молотова", которые часто используют протестующие во время массовых акций. В том числе активно применялись провокаторами во время Майдана в Киеве в 2014-м.
"Интересные поисковые запросы у белорусов сейчас, конечно", - отмечает Telegram-канал NEXTA Live.
Фото: скриншот Telegram-канала "NEXTA Live"
При просмотре видео в соцсетях и поисковых запросов невольно напрашивается логичный вопрос: "майданутые" пошли ва-банк?

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