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"Майдан" в преддверии переговоров с НАТО и США: Русских подставили?
05 января 2022, 13:40 • 156 • Политика
Обозреватель "Комсомольской правды" Дмитрий Козуров считает, что ситуация в Казахстане не сулит преференций русским переговорщикам.
Западу могут сыграть на руку протесты в Казахстане, полагает автор. Волнения под боком у России как раз в преддверии важнейших переговоров с НАТО и США могут стать кризисной точкой в зоне интересов нашей страны. В МИД России уже отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в республике.
Напомним, через неделю пройдёт заседание в составе Совет НАТО - Россия. Впрочем, этой встрече будут предшествовать ещё несколько важных переговоров.
Игра по сценарию цветной революции в Казахстане не на руку Москве.
Если события в Казахстане примут по-настоящему серьёзный оборот, Москва должна будет задуматься о спасении русского населения, подчёркивает Козуров.
"Россия обязана будет вмешаться, ведь и она, и Казахстан - участники Организации Договора о коллективной безопасности. В этой ситуации любое неосторожное действие приведёт к возникновению ещё одной если не горячей, то уж точно кризисной точки в зоне интересов нашей страны.
Если тому, кто стоит за протестами в Казахстане, удастся раскачать ситуацию хотя бы вполовину того, что получилось на Украине, это грозит огромными проблемами не только самому Казахстану, но и России", - отмечает он.
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