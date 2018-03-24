"Майданная власть" потерялась в трёх соснах: Поклонская ответила на домыслы о ее гражданстве

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Украинский депутат Сергей Лещенко ранее заявил, что Киев якобы до сих пор не лишил Наталью Поклонскую гражданства Украины.

Российский парламентарий Наталья Поклонская ответила украинскому нардепу Сергею Лещенко о том, будто Киев еще не лишил ее украинского гражданства. По словам депутата Госдумы, она стала гражданкой России еще в 2014-м году.

При этом Поклонская не преминула пошутить, ответив киевским властям по-украински.

"Але, якщо ви (керівництво України) наполягаєте, то я можу поміркувати над можливістю взяти участь у виборах в якості кандидата в президенти України", - отметила она, намекнув, что Украине следует избрать нового президента.

Депутат отметила, что сейчас действующая "майданная власть" потерялась в трёх соснах.

"Люди ждут того, кто сможет навести порядок в стране, способной развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом!" - заметила Поклонская.