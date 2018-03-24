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"Майданная власть" потерялась в трёх соснах: Поклонская ответила на домыслы о ее гражданстве
24 марта 2018, 02:39 • 42 • В мире
Украинский депутат Сергей Лещенко ранее заявил, что Киев якобы до сих пор не лишил Наталью Поклонскую гражданства Украины.
Российский парламентарий Наталья Поклонская ответила украинскому нардепу Сергею Лещенко о том, будто Киев еще не лишил ее украинского гражданства. По словам депутата Госдумы, она стала гражданкой России еще в 2014-м году.
При этом Поклонская не преминула пошутить, ответив киевским властям по-украински.
"Але, якщо ви (керівництво України) наполягаєте, то я можу поміркувати над можливістю взяти участь у виборах в якості кандидата в президенти України", - отметила она, намекнув, что Украине следует избрать нового президента.
Депутат отметила, что сейчас действующая "майданная власть" потерялась в трёх соснах.
"Люди ждут того, кто сможет навести порядок в стране, способной развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом!" - заметила Поклонская.
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