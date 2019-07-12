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"Майдан принесут в жертву агрессору": Приспешник Порошенко "разгадал" люстрационный план Зеленского

12 июля 2019, 03:09  •  52 • Политика
Пресс-секретарь Порошенко рассказал, зачем Зеленский хочет люстрировать всех приближённых экс-президента.
У Петра Порошенко "разгадали", почему новый президент Украины Владимир Зеленский хочет его люстрировать. По мнению пресс-секретаря экс-президента Украины Святослава Цеголко, новый украинский лидер решил покуситься на "святое" - "Революцию Достоинства". "Революцией Достоинства" в Киеве называют государственный переворот 2014 года, также известный как Евромайдан.
"Так вот для чего люстрация затеяна. Революцию Достоинства принесут в жертву агрессору", - написал Цеголко в Twitter.
Речь идёт о заявлении Зеленского, сделанном за 10 дней до выборов. В нём он предложил люстрировать Порошенко, а также всех его приближённых, ещё оставшихся во власти. В частности, упоминается имеющий проблемы с речью спикер Верховной рады Андрей Парубий, генпрокурор без юридического образования Юрий Луценко, а также другие назначенные при старом президенте высокопоставленные руководители.
Слова нового президента вызвали бурю возмущения среди кандидатов на люстрацию. Так, Порубий обозвал за это Зеленского "авантюристом".

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