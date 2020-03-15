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"Матвиенко - первая женщина в космосе": Британская газета спутала двух Валентин

15 марта 2020, 22:35  •  75 • Политика
Британская газета перепутала Терешкову с Матвиенко, назвав последнюю первой женщиной, отправившейся в космос. Речь идёт о статье Daily Mail о поправках в Конституцию России.
Газета Daily Mail опубликовала статью, в которой перепутала депутата Госдумы Валентину Терешкову и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Соответствующая статья была опубликована ещё 11 марта и до сих пор не исправлена.
Речь идёт о статье под названием "Российские сенаторы подавляющим большинством поддерживают конституционные изменения, позволяющие Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента и оставаться у власти до 2036 года". Матеориал сопровождается несколькими фото. На одной из них изображена Валентина Терешкова, однако подпись утверждает, что на снимке Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко (на фото), бывший советский космонавт и первая женщина, полетевшая в космос, сказала, что это был один из "самых важных вопросов" в истории России, - гласит подпись под фото Валентины Терешковой.
К слову, Валентина Матвиенко действительно комментировала поправки к Конституции об обнулении президентских сроков. Однако внесла их не она, и сенатор уж точно не была первой женщиной в космосе.
Фото: скриншот Twitter/@Marinochka_San

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