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"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и "затыкает уши"
01 февраля 2021, 05:55 • 167 • Политика
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ответил на прозвучавшие в Донбассе призывы: "Матушка Россия, забери!". Судя по всему, в Киеве просто "затыкают уши" - Кравчук утверждает, что представители в его группе от ДНР и ЛНР такого не говорят. Более того, он пригрозил войной, предсказав обострение в Донбассе.
В эфире телеканала "Украина 24" бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на заседаниях со стороны республик Донбасса звучат только требования о том, что нужно выполнять Минские договорённости.
Информацию о том, что на форуме в Донбассе прозвучали призывы о включении республик в состав России, он пообещал проверить.
Кравчук пообещал, что уже на следующем заседании украинская сторона поднимет вопрос, хотят ли представители ДНР и ЛНР стать частью России. В случае если это подтвердится, Кравчук намерен обратиться к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, чтобы повестка дня была пересмотрена.
При этом политик предупредил, что эта ситуация спровоцирует новое обострение в Донбассе.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" обратилась с призывом к "России-матушке" забрать регион "домой". Однако позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что журналистка не может быть выразителем официальной позиции России.
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