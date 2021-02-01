"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и "затыкает уши"

В эфире телеканала "Украина 24" бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на заседаниях со стороны республик Донбасса звучат только требования о том, что нужно выполнять Минские договорённости.

Информацию о том, что на форуме в Донбассе прозвучали призывы о включении республик в состав России, он пообещал проверить.



Кравчук пообещал, что уже на следующем заседании украинская сторона поднимет вопрос, хотят ли представители ДНР и ЛНР стать частью России. В случае если это подтвердится, Кравчук намерен обратиться к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, чтобы повестка дня была пересмотрена.

При этом политик предупредил, что эта ситуация спровоцирует новое обострение в Донбассе.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" обратилась с призывом к "России-матушке" забрать регион "домой". Однако позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что журналистка не может быть выразителем официальной позиции России.