"Матрасы поизносятся у многих": Путин назвал сферу, которая восстановится быстрее всех

30 апреля российский лидер провёл видеоконференцию, в которой принял участие и глава компании, производящей матрасы и другие товары для сна. Владимиру Путину сообщили, что предприятие перепрофилировалось и теперь выпускает защитные костюмы и медицинские маски. Кроме того, вместо обычных матрасов из цехов выходят специальные - предназначенные для дополнительных коек, на которых планируется размещать пациентов с COVID-19.

"После вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих", - произнёс Владимир Путин, поблагодарив руководителя компании.

Президент выразил надежду, что это производство восстановится достаточно быстро. Он также сделал акцент на разработке совместно с правительством мер поддержки малых, средних и крупных предприятий.