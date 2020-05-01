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"Матрасы поизносятся у многих": Путин назвал сферу, которая восстановится быстрее всех
01 мая 2020, 19:10 • 79 • Политика
Президент России Владимир Путин считает, что некоторые сферы и предприятия после снятия ограничительных мер по коронавирусу восстановятся быстрее других. "Матрасы поизносятся у многих", - пошутил он, обозначив способ времяпровождения многих жителей России во время самоизоляции.
30 апреля российский лидер провёл видеоконференцию, в которой принял участие и глава компании, производящей матрасы и другие товары для сна. Владимиру Путину сообщили, что предприятие перепрофилировалось и теперь выпускает защитные костюмы и медицинские маски. Кроме того, вместо обычных матрасов из цехов выходят специальные - предназначенные для дополнительных коек, на которых планируется размещать пациентов с COVID-19.
"После вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих", - произнёс Владимир Путин, поблагодарив руководителя компании.
Президент выразил надежду, что это производство восстановится достаточно быстро. Он также сделал акцент на разработке совместно с правительством мер поддержки малых, средних и крупных предприятий.
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