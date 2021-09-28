"Матерям не нужны подачки": Глазьев объяснил, как решить демографический кризис

Сергей Глазьев объяснил, как решить демографический кризис. По его мнению, материнский труд сложен, и потому он должен засчитываться в стаж и оплачиваться: "Матерям не нужны подачки".

Гендиректор Института проблем энергетики Булат Нигматулин в рамках Московского экономического форума жёстко высказался об одной из главных проблем России - демографической, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Эксперт заявил, что в ближайшие 10 лет наша страна будет ежегодно терять в численности по полмиллиона граждан. При этом "на острие" оказались женщины в возрасте активного деторождения, то есть от 20 до 34 лет.

80% детей, согласно статистике, женщины рожают именно в этом возрастном промежутке. При этом в 2013-2014 годах их было в России около 17 миллионов, в 2027-м будет всего порядка 10,5 миллиона, то есть минус 7 миллионов, подчеркнул Нигматулин.

Он добавил, что в связи с этим "примочки" государства с материнским капиталом не сыграют никакой роли в преодолении демографического кризиса. Академик РАН Сергей Глазьев, комментируя эту позицию в студии "Первого русского", согласился с ней.

Он подчеркнул, что для того, чтобы больше женщин захотели иметь детей, материнский труд должен быть в почёте: