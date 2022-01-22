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"Мать всех санкций" против России продублировали в Конгрессе

22 января 2022, 03:10  •  56 • Политика
На рассмотрение палаты представителей Конгресса США вынесена инициатива, которая дублирует "мать всех санкций" от Сената. Ограничительные меры предлагается ввести против России из-за Украины.
Версия предложений о санкциях в отношении России в палату представителей Конгресса внесена демократами. Об этом сказано в заявлении главы комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса.
Документ дублирует сенатский проект, который один из его авторов - председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес называет "матерью всех санкций". Официально же свод мер носит название "Закон о защите суверенитета Украины 2022".
В документе для Конгресса вводятся те же санкции: против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также начальника генштаба Вооружённых сил России и ряда представителей военного руководства. Рестрикции также касаются и проекта "Северный поток - 2".
Чтобы законопроект был принят, его должна утвердить каждая палата Конгресса. После этого документ ляжет на стол Джо Байдену. Ранее в Белом доме дали понять, что президент США всё подпишет.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы никак не могут найти время, чтобы рассмотреть и проголосовать за "мать всех санкций" или против неё. Были названы причины затруднений.

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