"Мать всех санкций" против России продублировали в Конгрессе

На рассмотрение палаты представителей Конгресса США вынесена инициатива, которая дублирует "мать всех санкций" от Сената. Ограничительные меры предлагается ввести против России из-за Украины.

Версия предложений о санкциях в отношении России в палату представителей Конгресса внесена демократами. Об этом сказано в заявлении главы комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса.

Документ дублирует сенатский проект, который один из его авторов - председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес называет "матерью всех санкций". Официально же свод мер носит название "Закон о защите суверенитета Украины 2022".

В документе для Конгресса вводятся те же санкции: против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также начальника генштаба Вооружённых сил России и ряда представителей военного руководства. Рестрикции также касаются и проекта "Северный поток - 2".

Чтобы законопроект был принят, его должна утвердить каждая палата Конгресса. После этого документ ляжет на стол Джо Байдену. Ранее в Белом доме дали понять, что президент США всё подпишет.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы никак не могут найти время, чтобы рассмотреть и проголосовать за "мать всех санкций" или против неё. Были названы причины затруднений.