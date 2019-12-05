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"Мать родную продадут": Президента Польши уличили в лицемерии к русским

05 декабря 2019, 15:09  •  54 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда отказался считать Россию "врагом НАТО". Сенатор Алексей Пушков уличил политика в лицемерном отношении к русским, отметив, что "врагом Россию не объявляют, но ведут себя как с врагом". "Мать родную продадут", - согласились с сенатором интернет-пользователи.
Во время пресс-конференции после саммита Североатлантического альянса в Лондоне президент Польши Анджей Дуда внезапно отказался считать нашу страну "врагом НАТО". Но заявил, что считает Россию сложным соседом.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Дуды и уличил его в лицемерии по отношению к русским. Сенатор отметил, что отказ президента Польши назвать Россию врагом НАТО "мало что означает".
"Просто Дуда решил не входить в диссонанс с Трампом и Макроном", - сделал свои выводы Пушков.
Напомним, ранее похожее мнение о том, что наша страна не враг альянсу, высказали президенты Франции и США. Однако Пушков также указал на то, что сказанные слова - это "ещё не политика".
"Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций, - обратил особое внимание сенатор. - Врагом Россию не объявляют, но ведут себя как с врагом".
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
Эту же мысль Пушкова поддержали и другие интернет-пользователи.
"Этих надо больше всего остерегаться... Мать родную продадут за место под солнцем", - считает @Varicx.
Некоторые даже высказали свои предположения, почему Дуда сделал своё внезапное заявление о нашей стране.
"Думаю, поляки готовят почву для нового газопровода из России в Европу через Беларусь и Польшу. Возможно, осознали бесперспективность базара с Украиной?" - вопрошает @fandei2.

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