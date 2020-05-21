"Массовые утечки происходят ежедневно": Депутат Госдумы разнёс закон о Едином регистре

Единый федеральный информационный регистр населения несёт существенные риски для граждан России. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он жёстко раскритиковал принятый закон о создании Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

Одна из главных претензий парламентария - это сбор и использование персональных данных без согласия гражданина. Потому что эти данные предполагается обезличить, а затем вывести из-под режима конфиденциальности согласно закону "О персональных данных". Также Гаврилов указывает, что объём информации, которую собираются внести в регистр, представляется избыточным и выходящим за рамки компетенции Федеральной налоговой службы.

Представители экспертного сообщества многократно указывали на то, что положения законопроекта создают предпосылки для неограниченного расширения перечня сведений о гражданах, - подчёркивает депутат Госдумы.

Но особенно парламентария беспокоит вопрос безопасности данных. По мнению Гаврилова, оператор федеральной информационной системы может не справиться с задачей обеспечения защиты сведений регистра.

Массовые утечки персональной информации российских граждан происходят ежедневно, поэтому угроза безопасности большого объёма разнообразной частной информации о гражданах, представляющей интерес для западных стран, очевидна, - отмечает парламентарий.

Гаврилов указывает, что в случае утечки информация может использоваться для вмешательства во внутренние дела семьи и для манипуляций людьми. Парламентарий отмечает, что развитие цифровых технологий не должно проходить вопреки интересам граждан России.