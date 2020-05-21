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"Массовые утечки происходят ежедневно": Депутат Госдумы разнёс закон о Едином регистре
21 мая 2020, 22:55 • 90 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что Единый федеральный информационный регистр населения несёт существенные риски. "Массовые утечки персональной информации российских граждан происходят ежедневно, поэтому угроза безопасности большого объёма разнообразной частной информации о гражданах, представляющей интерес для западных стран, очевидна", - подчёркивает парламентарий.
Единый федеральный информационный регистр населения несёт существенные риски для граждан России. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он жёстко раскритиковал принятый закон о создании Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.
Одна из главных претензий парламентария - это сбор и использование персональных данных без согласия гражданина. Потому что эти данные предполагается обезличить, а затем вывести из-под режима конфиденциальности согласно закону "О персональных данных". Также Гаврилов указывает, что объём информации, которую собираются внести в регистр, представляется избыточным и выходящим за рамки компетенции Федеральной налоговой службы.
Но особенно парламентария беспокоит вопрос безопасности данных. По мнению Гаврилова, оператор федеральной информационной системы может не справиться с задачей обеспечения защиты сведений регистра.
Гаврилов указывает, что в случае утечки информация может использоваться для вмешательства во внутренние дела семьи и для манипуляций людьми. Парламентарий отмечает, что развитие цифровых технологий не должно проходить вопреки интересам граждан России.
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