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"Массовые переселения из-за авторитарного Кремля": Западные политологи заговорили о "путинском исходе"
05 марта 2019, 20:24 • 230 • Политика
Российский политолог указал на лживость так называемых социологических исследований западных аналитиков, которые с удовольствием говорят о "путинском исходе". По непроверенным и ничем не подтвержденным данным псевдоисследователей, в России сейчас идут "массовые переселения из-за авторитарного Кремля".
Одна из излюбленных тем у западных политологов — демографический кризис в России. Так называемые "специалисты по России" пытаются значительно преувеличить проблему, прибегая к откровенным манипуляциям и лживым фальсификациям.
Например, американская структура Atlantic Council и один из ее лидеров Джон Хёрбст, бывший посол США в Киеве, рассуждают о "российских демографических трудностях". При этом ужасы, которые творятся в Незалежной, тот же Хёрбст старается явно не замечать.
Одним из последних его заявлений стало то, что якобы жители России стремятся к массовой эмиграции. По мнению Хёрбста, это явный протест против "авторитарного Кремля".
А что касается "переселений", то это, как он уверяет, "путинский исход".
"Представленное исследование не имеет ничего общего с социологией. Это опрос 400 выходцев из России (кстати, даже авторы признают нерепрезентативность выборки) в четырех крупных конгломератах — Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Берлине. Забавно в этой связи выглядит вывод о том, что 83% российских эмигрантов последней волны живут в крупных городах. Надо подсказать Хёрбсту, чтобы в следующий раз опросил эмигрантов в глубинке, — и тогда он придет к прямо противоположному выводу", - цитирует РИА Новости политолога Владимира Корнилова.
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