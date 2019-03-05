"Массовые переселения из-за авторитарного Кремля": Западные политологи заговорили о "путинском исходе"

Одна из излюбленных тем у западных политологов — демографический кризис в России. Так называемые " специалисты по России" пытаются значительно преувеличить проблему, прибегая к откровенным манипуляциям и лживым фальсификациям.

Например, американская структура Atlantic Council и один из ее лидеров Джон Хёрбст, бывший посол США в Киеве, рассуждают о " российских демографических трудностях". При этом ужасы, которые творятся в Незалежной, тот же Хёрбст старается явно не замечать.

Одним из последних его заявлений стало то, что якобы жители России стремятся к массовой эмиграции. По мнению Хёрбста, это явный протест против "авторитарного Кремля".

А что касается "переселений", то это, как он уверяет, "путинский исход".