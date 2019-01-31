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"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддержке" Гуайдо народом Венесуэлы

31 января 2019, 09:39  •  104 • В мире
"Массовости ему явно не хватило", - написал репортер Александр Коц о слухах про "мощную поддержку" лжепрезидента венесуэльцами.
Российский корреспондент Александр Коц опубликовал репортаж с места митинга венесуэльской оппозиции.
"Сходили на оппозиционные народные гуляния в Каракасе. Массовости ему явно не хватило", — поделился впечатлениями Коц.
Он рассказал, что первыми на шествие пришли по большей части прилично одетые венесуэльцы с плакатами "Нет диктатуре", "Да гуманитарной помощи" и т д.
К часу на площади Альтамира собралось не больше трех тысяч человек. С огромным венесуэльским флагом они кружили по площади.
Оппозиционный депутат сообщил журналистам, что его сторонники требуют от военных, чтобы они не подчинялись "незаконным приказам узурпатора из президентского дворца, чтобы они встали на сторону народа и позволили ввезти продукты питания и лекарства в нашу страну, которая умирает от голода и нищеты".
Сходили на оппозиционные народные гуляния в Каракасе. Массовости ему явно не хватило. Репортаж чуть позже. pic.twitter.com/SC5fJ2Uqj4
— Александр Коц (@sashakots) 30 января 2019 г.
Издание Guardian сделало предположение о четырех наиболее вероятных исходах разрешения кризиса в Венесуэле.
Информация предоставлена "Комсомольской Правдой".

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