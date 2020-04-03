"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике

Журналистка из Италии Элена Тести в материале для местного издания L'Espresso рассказала о катастрофической ситуации в Бергамо. По её словам, медучреждения и ритуальные агентства уже не в состоянии справиться со всё растущим количеством умерших от COVID-19.

При этом люди сотнями уходят из жизни в одиночестве, поскольку родные не могут проститься с ними из-за вынужденных карантинных мер. Кроме того, от COVID-19 в большом количестве умирают также медики и священнослужители, которые навещают семьи жертв инфекции. Работник одной из похоронных служб признался, что уже не знает, "куда класть тела".

Одна из врачей в интервью заметила, что за последние недели в провинции скончалось 600 жителей, однако реальный уровень смертности, по её мнению, может быть ещё более пугающим.

Это уже начало напоминать массовое истребление… но подлинные цифры намного выше, их больше тысячи, ведь многие возвращаются домой, не сдав анализ на коронавирус, - подчеркнула медик.

Женщина добавила, что только за последнюю смену в больнице она потеряла 20 пациентов.

Напомним, согласно последним данным, количество умерших от СOVID-19 в Италии уже превысило 12 тысяч человек, что является рекордным показателем по миру.