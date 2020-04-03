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"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
03 апреля 2020, 02:35 • 84 • В мире
Врачи в Италии считают, что ситуация с пандемией COVID-19 в стране начала "напоминать массовое истребление", а местные ритуальные службы уже не знают, "куда класть тела". Массово умирают также священники и медики, причём многие в одиночестве.
Журналистка из Италии Элена Тести в материале для местного издания L'Espresso рассказала о катастрофической ситуации в Бергамо. По её словам, медучреждения и ритуальные агентства уже не в состоянии справиться со всё растущим количеством умерших от COVID-19.
При этом люди сотнями уходят из жизни в одиночестве, поскольку родные не могут проститься с ними из-за вынужденных карантинных мер. Кроме того, от COVID-19 в большом количестве умирают также медики и священнослужители, которые навещают семьи жертв инфекции. Работник одной из похоронных служб признался, что уже не знает, "куда класть тела".
Одна из врачей в интервью заметила, что за последние недели в провинции скончалось 600 жителей, однако реальный уровень смертности, по её мнению, может быть ещё более пугающим.
Женщина добавила, что только за последнюю смену в больнице она потеряла 20 пациентов.
Напомним, согласно последним данным, количество умерших от СOVID-19 в Италии уже превысило 12 тысяч человек, что является рекордным показателем по миру.
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