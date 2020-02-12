"Масштабы вызывают тревогу": В Пентагоне "пожаловались" на увеличение активности русских военных кораблей

В США "пожаловались" на растущую активность русских военных кораблей. Также отмечают и активизацию китайских судов, которая произошла в последние годы. Но больше всего Пентагон беспокоят "вылазки" русских подлодок, сообщило издание The Drive, изучив новую карту Пентагона. Документ опубликовали во время подготовки военного бюджета.

Журналисты, ознакомившись с картой, сделали вывод, что Америка больше "не может называть Восточное побережье страны неоспоримым". Если произойдет кризис, эти воды уже нельзя будет считать "безопасной гаванью". При этом из карты непонятно, о каком периоде времени идет речь. Однако журналисты издания уверены, что она отражает конкуренцию, которой до этого не было. The Drive отмечает, что русские суда стали чаще появляться у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря. Активность выросла за последние несколько лет. Кроме того, увеличилось количество рейсов в Арктике. Кроме того, военные корабли ходят по транзитным маршрутам в Атлантическом и Тихом океанах. Есть также маршрут в водах от Португалии и Испании и юго-восточного побережья Штатов вокруг Кубы.

Журналисты заявили, что упор на морское владычество растет. За последние годы объемы морского судоходства выросли в четыре раза. А около 90% всех производимых в мире вещей перевозят по морю.

"Практически весь интернет и торговля на триллионы долларов сегодня зависят от практически незащищенной сети подводных кабелей", - с беспокойством отмечает издание, пишет "ИноСМИ".