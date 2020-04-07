"Масштабы провокаций только увеличиваются": СМИ Китая - о "лицемерном ответе" США на помощь из России

Десять дней назад США, обогнав Китай и Италию, вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса. На фоне эпидемии в стране сложилась крайне тяжёлая обстановка: не хватает лекарств, медицинского оборудования и средств защиты. Помощь в такой сложный момент решила оказать Россия, отправив за океан гуманитарный груз.

Мировое сообщество было впечатлено таким жестом Москвы, а сам Трамп назвал его "очень приятным и красивым". Однако дальнейшие действия американских властей "были некрасивыми", пишет Sohu.

Несмотря на полученную от России помощь, американцы не пожелали снижать свою военную активность и продолжили устраивать провокации на российских границах.

В тот самый день, когда в США приземлился Ан-124 ("Руслан"), который привёз медикаменты и оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы, над акваторией Чёрного моря кружились два американских самолёта-разведчика. Спустя некоторое время к рубежам России в Балтийском море вплотную подлетели боевые единицы ВВС Норвегии и Швеции.

Такие манёвры на фоне помощи, которую предложила Россия американцам, "выглядят совершенно неуместно", считают журналисты китайского издания. Зато они абсолютно точно "укладываются в концепцию существования НАТО", поскольку в её основе лежит антироссийская риторика.

"Североатлантический альянс не отказывался от военных манёвров, направленных против России. За последние годы их количество существенно выросло, масштабы провокаций расширяются", - добавили эксперты.

Данная ситуация в очередной раз показала лицемерие политиков из США. Для них, как и прежде, собственные интересы перевешивают всё остальное.