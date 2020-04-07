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"Масштабы провокаций только увеличиваются": СМИ Китая - о "лицемерном ответе" США на помощь из России

07 апреля 2020, 15:35  •  34 • В мире
Аналитики китайского издания Sohu считают, что американские власти очень лицемерно ответили на помощь, которую оказала Россия в связи с тяжёлой ситуацией, сложившейся в США из-за распространения коронавирусной инфекции. "Масштабы провокаций только увеличиваются", - пишут они.
Десять дней назад США, обогнав Китай и Италию, вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса. На фоне эпидемии в стране сложилась крайне тяжёлая обстановка: не хватает лекарств, медицинского оборудования и средств защиты. Помощь в такой сложный момент решила оказать Россия, отправив за океан гуманитарный груз.
Мировое сообщество было впечатлено таким жестом Москвы, а сам Трамп назвал его "очень приятным и красивым". Однако дальнейшие действия американских властей "были некрасивыми", пишет Sohu.
Несмотря на полученную от России помощь, американцы не пожелали снижать свою военную активность и продолжили устраивать провокации на российских границах.
В тот самый день, когда в США приземлился Ан-124 ("Руслан"), который привёз медикаменты и оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы, над акваторией Чёрного моря кружились два американских самолёта-разведчика. Спустя некоторое время к рубежам России в Балтийском море вплотную подлетели боевые единицы ВВС Норвегии и Швеции.
Такие манёвры на фоне помощи, которую предложила Россия американцам, "выглядят совершенно неуместно", считают журналисты китайского издания. Зато они абсолютно точно "укладываются в концепцию существования НАТО", поскольку в её основе лежит антироссийская риторика.
"Североатлантический альянс не отказывался от военных манёвров, направленных против России. За последние годы их количество существенно выросло, масштабы провокаций расширяются", - добавили эксперты.
Данная ситуация в очередной раз показала лицемерие политиков из США. Для них, как и прежде, собственные интересы перевешивают всё остальное.
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