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"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 11:00 • 99 • Политика
Китайские аналитики высоко оценили неординарный валютный маневр России по госдолгу США. "На руках Москвы были ценные бумаги на сумму 100 миллиардов долларов. Однако потом произошёл "масштабный сброс", - пишет издание Sohu.
Россия устроила распродажу государственного долга США и скупает золото. У международных экспертов это вызывает удивление, и только аналитики Китая оценили неординарный валютный маневр Москвы. А китайское издание Sohu посвятило этому целую статью.
Китайские эксперты отмечают, что всего несколько лет назад Россия была одним из главных инвесторов в долговые облигации США. На руках Москвы были ценные бумаги на сумму 100 миллиардов долларов. Однако потом произошёл "масштабный сброс" долговых обязательств США. Вместо них Москва начала закупать золото и не прогадала.
Аналитики Sohu видят в этом холодный расчёт. По мнению китайских экспертов, Россия действует с учётом регулярно меняющейся обстановки на международном рынке и в мировой экономике, а также принимает в расчёт все возможные обстоятельства.
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