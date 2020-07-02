"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая

Россия устроила распродажу государственного долга США и скупает золото. У международных экспертов это вызывает удивление, и только аналитики Китая оценили неординарный валютный маневр Москвы. А китайское издание Sohu посвятило этому целую статью.

Китайские эксперты отмечают, что всего несколько лет назад Россия была одним из главных инвесторов в долговые облигации США. На руках Москвы были ценные бумаги на сумму 100 миллиардов долларов. Однако потом произошёл "масштабный сброс" долговых обязательств США. Вместо них Москва начала закупать золото и не прогадала.

Если Москва примет решение продать слитки на одном из пиков по стоимости, то сможет хорошо заработать, - приводит Nation News мнение китайского издания.

Аналитики Sohu видят в этом холодный расчёт. По мнению китайских экспертов, Россия действует с учётом регулярно меняющейся обстановки на международном рынке и в мировой экономике, а также принимает в расчёт все возможные обстоятельства.