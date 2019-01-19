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"Масштабное ограбление страны": Журналист рассказал, как при Порошенко чиновникам дарят газовые месторождения

19 января 2019, 13:09  •  76 • Политика
Власти Украины подарили предпринимателю Дмитрию Фуксу, приближённому президента Петра Порошенко, ряд газовых месторождений страны. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гнап. "Масштабное ограбление страны", - отметил он.
"Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны, - написал в своей соцсети журналист Дмитрий Гнап. - На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях".
Он напомнил, как практически сразу после событий 2014 года Фукс завладел компанией "Голден деррик". А ведь именно под её управлением находилось около 30 газовых месторождений. И треть из них принадлежала, собственно, Украине.
акая ситуация может быть связана со страхом Порошенко проиграть предстоящие выборы и желанием его приближённых украсть всё, что можно, пока он у власти", - отметил журналист.

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