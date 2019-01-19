"Масштабное ограбление страны": Журналист рассказал, как при Порошенко чиновникам дарят газовые месторождения

Власти Украины подарили предпринимателю Дмитрию Фуксу, приближённому президента Петра Порошенко, ряд газовых месторождений страны. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гнап. "Масштабное ограбление страны", - отметил он.

"Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны, - написал в своей соцсети журналист Дмитрий Гнап. - На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях".

О н напомнил, как практически сразу после событий 2014 года Фукс завладел компанией "Голден деррик". А ведь именно п од её управлением находилось около 30 газовых месторождений. И треть из них принадлежала, собственно, Украине.