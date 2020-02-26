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"Масок, перекиси нет, народ в панике": В Тегеране нарастают волнения из-за вспышки коронавируса
26 февраля 2020, 03:09 • 59 • В мире
Источник Царьграда в Иране рассказал, что сейчас происходит в столице исламской республики. По информации собеседника, сейчас в аптеках нет ни масок, ни перекиси для обеззараживания. Судя по его наблюдениям, у жителей Тегерана из-за сложившейся ситуации с коронавирусом нарастает паника.
Иран становится вторым после Китая узлом распространения опасного коронавируса. Ранее ряд стран прекратили авиа- и наземное сообщение с этой страной.
Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусом в стране выросло до 95, а его жертвами стали 18 человек. Ещё порядка 900 человек пока проверяют.
Минздрав Ирана призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания. Президент страны Хасан Рухани заявил, что панике поддаваться преждевременно: власти намерены взять ситуацию под контроль.
Тем не менее 25 февраля стало известно, что заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заболел коронавирусом. По его словам, несмотря на температуру, он держится неплохо и чувствует себя хорошо.
Источник Царьграда в Тегеране прокомментировал настроения в столице исламской республики среди местного населения. Несмотря на бодрые сообщения о возможности сдержать распространение заразы, в городе нарастают панические настроения.
По словам собеседника Царьграда, в аптеках наблюдается дефицит масок, перекиси.
"В Тегеране нет масок, перчаток, перекиси, народ реально паникует", - отметил он.
Что касается информации о заразившихся коронавирусом в Иране российских гражданах, то пока таких сведений нет, сообщает РИА Новости.
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