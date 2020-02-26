"Масок, перекиси нет, народ в панике": В Тегеране нарастают волнения из-за вспышки коронавируса

Иран становится вторым после Китая узлом распространения опасного коронавируса. Ранее ряд стран прекратили авиа- и наземное сообщение с этой страной.

Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусом в стране выросло до 95, а его жертвами стали 18 человек. Ещё порядка 900 человек пока проверяют.

Минздрав Ирана призвал граждан оставаться дома из-за продолжающегося распространения заболевания. Президент страны Хасан Рухани заявил, что панике поддаваться преждевременно: власти намерены взять ситуацию под контроль.

Тем не менее 25 февраля стало известно, что заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заболел коронавирусом. По его словам, несмотря на температуру, он держится неплохо и чувствует себя хорошо.

Источник Царьграда в Тегеране прокомментировал настроения в столице исламской республики среди местного населения. Несмотря на бодрые сообщения о возможности сдержать распространение заразы, в городе нарастают панические настроения.

По словам собеседника Царьграда, в аптеках наблюдается дефицит масок, перекиси.

"В Тегеране нет масок, перчаток, перекиси, народ реально паникует", - отметил он.

Что касается информации о заразившихся коронавирусом в Иране российских гражданах, то пока таких сведений нет, сообщает РИА Новости.