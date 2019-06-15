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"Маскируют репрессии под борьбу с терроризмом": В США обеспокоились предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
15 июня 2019, 10:54 • 53 • Политика
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. "Маскируют репрессии под борьбу с терроризмом", - заявил Салливан.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан выразил генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспокоенность США по поводу предстоящего визита заместителя генсека ООН Владимира Воронкова. Напомним, что Воронков собирался посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Как сообщает пресс-служба госдепартамента, Салливан лично позвонил Гутерришу и отметил, что "предстоящая поездка неуместна из-за репрессивной кампании, которая сейчас ведется в Синьцзяне".
По мнению Салливана, сейчас Пекин якобы маскирует репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман как законные усилия по борьбе с терроризмом.
"Высшее должностное лицо ООН по борьбе с терроризмом ставит под угрозу репутацию и авторитет ООН в области борьбы с терроризмом и прав человека", - заявил Салливан.
И добавил, что выступает за то, чтобы обеспечить "беспрепятственный доступ сотрудников ООН по правам человека ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне".
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