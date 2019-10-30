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"Маски сброшены": Россия должна не дать США захватить нефтяные месторождения Сирии
30 октября 2019, 15:09 • 229 • Политика
Как считают эксперты, именно Россия должна не дать США захватить нефтяные месторождения Сирии. Они указывают на то, что американцы сбросили маски и перестали прикрываться байками про защиту "демократических ценностей".
Россия должна помешать попыткам США установить контроль над нефтяными месторождениями на территории Сирии. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Тофик Аббасов.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о том, что деятельность боевиков из "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) финансировалась за счёт продажи нефти. Теперь же Вашингтон намерен дать отпор любым силам, которые захотят захватить месторождения.
Как считает Аббасов, американцы не упускают возможность подзаработать на конфликте в Сирии, которая богата нефтью и молибденом. И положительным знаком стало то, что российская сторона собрала доказательства того, что США наладили канал контрабанды нефти.
Именно поэтому Москва должна вмешаться в ситуацию, ибо она имеет ядерное оружие, что заставляет других игроков серьёзно прислушиваться к РФ.
"Россия должна поторопиться в тех широтах, где Штаты пытаются весь мир поставить перед фактом, что есть только они и больше никому там нет места", - добавил эксперт.
Непосредственно военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Белый дом прямо признался в том, что его интересует не борьба с терроризмом, а добыча нефти.
Подобный процесс наблюдается и в других уголках мира. Почти везде, где есть существенные запасы ресурсов, имеются американские военные базы, однако до этого Штаты прикрывались заботой о "демократических свободах".
"Они хотят находиться в Сирии ровно столько, сколько потребуется, чтобы незаконно выкачать всю нефть и реализовать её на чёрных рынках. Им в этом помогают вооружённые группировки с весьма сомнительной репутацией", - заявил Кошкин РИА ФАН.
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