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"Маски сброшены": Депутат и сенатор оценили новую атаку США на "Северный поток - 2"

23 июля 2020, 13:05  •  137 • Политика
Депутат Александр Шерин и сенатор Константин Косачев оценили новую атаку США на "Северный поток - 2", указав на то, что "маски сброшены", и теперь важно следить за реакцией ЕС.
Американцы "сбросили с себя маски", включив санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в оборонный бюджет на 2021 год. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил депутат Государственной Думы Александр Шерин.
Ранее стало известно о том, что члены Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов поддержали новый проект оборонного бюджета на 2021 год. В него заложены новые ограничения в отношении газопровода, включая санкции против компаний и физлиц, причастных к его достройке.
Как считает Шерин, в Вашингтоне хотят заставить свою "дойную корову" в лице европейских партнёров вынудить закупать не только американское оружие, но и американские энергоресурсы.
У ЕС есть соглашения с НАТО, но он не хочет полностью зависеть от изменчивой политики Белого дома. Особенно это касается сферы энергетики, ибо Россия является более надёжным партнёром в данной области. И это очень не нравится американцам.
"Они готовы добиваться своих целей в том числе военным путём. Для США в принципе несвойственно вести политический диалог с другими государствами как с партнёрами. Они добиваются целей языком силы", - поведал депутат, выразив уверенность в том, что Штаты продолжать бороться с российскими проектами.
Как заявил РИА ФАН член Совета Федерации Константин Косачев, решение США о санкциях противоречит не только международному праву, но и обязательствам Вашингтона перед партнёрами. Американцы преследуют собственные коммерческие интересы, которые заключаются в устранении конкурента на рынке в лице России.
Сейчас стоит следить за реакцией стран Европы.
"Если же они проявят характер и настоят, что их интересы в этих проектах не должны быть сферой воздействия американских санкций, тогда, я надеюсь, мир всё-таки устоит и не поддастся одностороннему американскому давлению", - поведал он.
Как напоминает телеканал "360", Датское энергетическое агентство (DEA) ранее выдало разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", не став затягивать процесс согласования. Российская сторона просила разрешить задействовать в строительстве судно с системами якорного позиционирования.
До этого Копенгаген всячески затягивал рассмотрение вопросов по маршруту "Северного потока - 2". В итоге ситуация была урегулирована только после того, как Россия пригрозила подать в суд, заподозрив датчан в коррупции.

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